Na Art Film by sa 4000 novinárov nepomestilo

Pritiahnuť čo najviac ľudí, vytvoriť správny filmový program. Zavolať slávnych filmárov, odovzdať im ceny. Jednoducho, Art Film sa chce vylepšiť.

23. jún 2006 o 0:00 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Peter Hledík s Dagmar Havlovou pred rokom. FOTO SME - PAVOL MAJER



Pritiahnuť čo najviac ľudí, vytvoriť správny filmový program. Zavolať slávnych filmárov, odovzdať im ceny. Jednoducho, Art Film sa chce vylepšiť.

Dnes sa začína jeho 14. ročník, otvoriť ho príde herecká hviezda Jacqueline Bissetová. Samozrejme, po boku umeleckého riaditeľa festivalu PETRA HLEDÍKA.

Čím môže slovenský festival prilákať úspešných svetových filmárov, keď si môžu vybrať medzi Benátkami, Berlínom či Cannes?

"Cestou by mohla byť cena Hercova misia. Je to ocenenie pre kultového herca, vnímaného ako akéhosi misionára, ktorému sa cez plátno podarilo preniesť nejakú myšlienku. Veď koľko ľudí zmenilo svoj postoj k životu, keď videlo Bláznivého Petríčka s Belmondom!"

Hercovu misiu dostávajú aj starší herci, pre niektorých z nich už dokonca film nie je prioritou. Čo mladší filmári, ktorí práve hýbu svetovou kinematografiou? Karlove Vary napríklad rýchlo zareagovali a dotiahli 15 filmov z posledného festivalu v Cannes.

"Technický problém by sme s tým nemali, získať film, to je obyčajný nákup. V tom nevidím veľkú vec. Počas festivalu v Cannes sme už mali hlavnú súťaž uzavretú a po druhé, máme inú koncepciu. Cannes sa každý rok vracia k osvedčeným režisérom, ku Kaurismäkimu, Loachovi. Našou ambíciou je objaviť niekoho nového a nájsť filmy, v ktorých je dôraz na súčasný príbeh."

Festivaly sú príťažlivé aj tým, že sa na nich premiérovo premietajú aj filmy zaujímavých tvorcov.

"Túto ambíciu máme aj my. Prestíž festivalu sa buduje veľmi pomaly. Záleží na tom, ako sa prezentuje vonku, od vložených peňazí. Samozrejme, nemôžeme očakávať 4000 novinárov, do Trenčianskych Teplíc by sa ani nepomestili. Som rád, že tento rok sa prvýkrát sami prihlásili niekoľkí zahraniční novinári. Pozitívne je, že opäť prídu veľké filmárske osobnosti - Josef Fares, Goran Paskaljevič, Andrzej Wajda. Veľa chodia po svete a ich hlas počuť."

Hostia Art Filmu sú väčšinou ochotní postaviť sa pred publikum a debatovať. Vedia to naši diváci využiť?

"Nie úplne, ešte sa objavia otázky typu: Ako sa vám páči na Slovensku? Čo nové chystáte? Nevieme diskutovať a polemizovať. Nenaučili sme sa ani to, že film je spoločenská udalosť. Ešte som nepočul, že by sa niekto zoznámil pred telkou doma. Projekciou v kine sa film nekončí. Chvíľu ešte žije ďalej, v rôznych interpretáciách, pri káve, pred kinom."

Na Art Filme bude možnosť diskutovať aj o slovenskom filme. Nedostal sa do hlavnej súťažnej sekcie, ale zopár našich snímok je v programe študentskej súťaže a súťaže Artefaktov. Ako vidíte ich šance?

"Veľmi by som im úspech prial. Nie som si istý, či sa to podarí dokumentu - v poslednom období sa výrazne posunul, ale či aj v európskom kontexte, neviem. Zdá sa mi, že animovaný film bude mať v súťaži väčšie šance, v ňom sme veľmi silní."

A čo slovenskí filmári v hľadisku? Je ich na Art Filme dosť?

"V kine ich veľa nebýva. Vytratil sa pocit spolupatričnosti, profesionálnej hrdosti, ktorý má dnes japonský zamestnanec v dobrej firme. Keďže neexistuje súčasná kinematografia, akoby sme ani my tvorcovia k nej viac nepatrili. Akoby sme sa rozplynuli. Snáď sa to vráti ako v susednom Maďarsku a Poľsku."