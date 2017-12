Martinský Ivanov môže byť aj konfliktom rôznych kultúr

23. jún 2006 o 0:00

Z martinskej inscenácie Ivanova. FOTO - SKD



Po úvodnom predstavení Bratov Karamazovovcov v podaní študentov Vysokej školy múzických umení sa medzinárodný divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine oficiálne začne dnes o 18.30 h inscenáciou Ivanov. Toto Čechovovo dielo naštudoval s domácim Slovenským komorným divadlom režisér Roman Polák.

"Už ma unavovalo, že Čechov sa vždy nejakým spôsobom lokalizuje do Ruska, čo môže istú časť publika odrádzať. Text som neprepisoval, ale pokúsil som sa vytvoriť konflikt rôznych kultúr, pretože v Rusku sa miešajú európska, ázijská a židovská kultúra. Je to akási križovatka kultúr (tak ako dnešná Európa), na ktorej by sme si snáď mohli uvedomiť, čo je v našom živote podstatné," povedal o svojej koncepcii Polák, pre ktorého je Ivanov dvadsiatou réžiou v martinskom divadle.

Do dnešného festivalového programu patrí ešte predstavenie Kniha džunglí v podaní košickej Thálie (10.30 h, Štúdio SKD), koncert Peter Lipa Bandu (16.00 h, námestie) a produkcia Radošinského naivného divadla Povieme to pesničkou (22.00 nočné pódium). (kul)