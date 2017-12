Na Slovensko pricestuje spevák Shaggy

Bratislava 23. júna (TASR) - Na Slovensko sa chystá ďalší, mnohým dobre známy zahraničný interpret - spevák Shaggy.

23. jún 2006 o 2:25 TASR

Rodák z Jamajky bude headlinerom desiateho ročníka hudobného festivalu Evo Okey Leto 2006, ktorý sa uskutoční 4. a 5. augusta v Tatranskej Lomnici. Na Slovensko pricestuje so svojou dvanásťčlennou kapelou a odohrá tu jediný tohtoročný koncert vo východnej Európe.

Shaggy, vlastným menom Orville Richard Burrell sa narodil 22. októbra 1968 na Jamajke, potom sa presťahoval do New Yorku, kde istý čas žil v Brooklyne. Na svojom konte má hity ako Oh, Carolina, Boombastic, Mr.Lover, Angel, Hey Sexy Lady, It Wasnďt Me, Strength Of A Woman a niekoľko ďalších kúskov. Zatiaľ posledný album s názvom Clothes Drop vydal v roku 2005.

Podľa organizátorov sa spevák, ktorý rád zabáva seba i ostatných, pozvaniu na letný festival potešil. Údajne už počul, že je Slovensko krásna krajina a že odtiaľto pochádzajú veľmi pekné dievčatá.

Festival Evo Okey Leto 2006 organizujú Rádio Okey a Produkčný dom FORZA.