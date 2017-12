Hip-hopové duo Outkast vydáva 22. augusta nový album

23. jún 2006 o 1:16 SITA

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Atlantské hip-hopové duo Outkast vydáva nový album Idlewild, ktorý by sa mal na pultoch amerických obchodov objaviť 22. augusta. Kapela sa do povedomia hudobných fanúšikov zapísala najmä multiplatinovým dvojdiskom Speakerboxxx/The Love Below. Nový album bude tiež soundtrackom k rovnomennému filmu dvojice, ktorý budú mať diváci možnosť uvidieť niekoľko dní po začiatku predaja albumu.