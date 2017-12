Justin Timberlake sa rozišiel s Cameron Diaz

23. jún 2006 o 1:20 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Spevák Justin Timberlake sa údajne rozišiel so svojou priateľkou Cameron Diaz. Podľa denníka New York Post mal už dosť toho, ako ho všade prenasleduje. Blízka priateľka páru Janet Charlton uviedla, že spevák ukončil vzťah so svojou staršou partnerkou, potom ako išla za ním do Las Vegas, kde si spolu s kamarátmi užíval cez víkend pánsku jazdu. "Stále ho prenasleduje. Chce odísť na svetové turné slobodný," citoval denník New York Post Charlton.