Donauinselfest ponúka šesťsto hodín zábavy Od piatku až do nedele sa v metropole Rakúska uskutoční známy open-air festival Donauinselfest. Už 23. ročník tohto letného festivalu ponúkne na dunajskom ostrove 600 hodín zábavy plnej hudby, divadelných a kabaretných predstavení či športových súťaží. Predstaví sa tu okolo 2000 interpretov na 22 pódiách na 6,5 km dlhej festivalovej ploche. Program festivalu pod holým nebom zahŕňa rock, pop, alternatívu, šlágre, muzikály, kabaret, športové aktivity, mega ohňostroj, ale aj detský program, a to všetko pre všetkých návštevníkov zdarma. Na Donauinselfest zavítajú medzinárodné i domáce hudobné hviezdy, medzi inými sa na hlavnej Festbühne predstavia Umberto Tozzi, Tarkan, Juli, Mel C či Wolfgang Ambros. Pri príležitosti Mozartovho roku zahrajú na festivale po prvý raz aj Viedenskí symfonici. Ö3 pódium láka poslucháčov na vystúpenia známych hudobníkov ako Bloodhound Gang, Silbermoon, Reamonn a rakúskej Christiny Stürmerovej. Pestrú zmes hip-hopu, alternatívy a moderného popu ponúkne FM4 pódium s Fettes Brot, Heinz, Tocotronic alebo Stereo Total. Festivalovou novinkou bude klubový ostrov na jednej strane s housovými tónmi domácich i zahraničných dídžejov.