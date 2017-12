Cena Oskára Čepana

Cena Oskára Čepana je ocenením pre mladých slovenských umelcov a umelkyne za mimoriadny umelecký prejav vypovedajúci o miere a osobnosti talentu, ktoré každoročne udeľuje Nadácia - Centrum súčasného umenia.

Cena Oskára Čepana je ocenením pre mladých slovenských umelcov a umelkyne za mimoriadny umelecký prejav vypovedajúci o miere a osobnosti talentu, ktoré každoročne udeľuje Nadácia - Centrum súčasného umenia. Hlavným cieľom súťaže je podpora tvorby mladých umelcov, dynamizácia súčasnej slovenskej výtvarnej scény, ako aj prezentácia umenia mladých nielen na domácej, ale i medzinárodnej platforme. Pomenovaná je podľa významného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925-1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenského výtvarného diania i spisby . V roku 2006 sa koná v poradí už jej 11. ročník, ktorý zaznamenal oproti predošlým ročníkom aj niekoľko historických NAJ.

Do súťaže o prestížne ocenenie mladých slovenských výtvarníkov sa v roku 2006 prihlásilo rekordných 40 umelcov. Spolu s počtom prihlásených autorov narástla i úroveň súťažiacich prác, na čom sa zhodla i odborná porota. Zásluhu na tom má predovšetkým zmena v pravidlách prihlasovania do súťaže. S cieľom posunúť čoraz nižšiu vekovú hranicu finalistov smerom k zrelším, etablovaným autorom sa vyhlasovatelia súťaže rozhodli etablovať tzv. Radu nominátorov, zloženú z výtvarných teoretikov a kurátorov. Tí nominovali spolu 17 mladých výtvarníkov. Do 11. ročníka sa však mohli mladí výtvarníci prihlásiť stále aj individuálne, čo využilo 23 umelcov. Spomedzi všetkých prihlásených i nominovaných vybrala porota finalistov, ktorými sa stali: Lucia Dovičáková (1981), dvojica Lucia Tkáčová (1977) - Anetta Mona Chisa (1975), Ildikó Pálová (1982) a Stano Masár (1971), ktorý sa ako jediný stal finalistom súťaže už po druhý raz. Zároveň po mnohých ročníkoch, kedy vo finále súťaže dominovali najmä muži, sa finále Ceny Oskára Čepana 2006 stalo takmer výlučne ženskou záležitosťou. Výnimkou, oproti minulým ročníkom, je i počet finalistov, pretože po prvý raz sa vo finále prestížneho ocenenia ocitla dvojica umelkýň.

Úlohou finalistov po ich vyhlásení je pripraviť spoločnú výstavu v priestoroch bratislavskej galérie Medium. Na základe prezentovaných prác v deň otvorenia tejto výstavy dňa 29. júna 2006 porota oznámi meno víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 20 000 Sk a šesťtýždňový pobyt v New Yorku (USA), organizovaný Foundation for a Civil Society v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a International House pri Columbia University. Po návrate z USA sa víťaz už ako laureát ceny predstaví verejnosti samostatnou výstavou.

Vznik a história súťaže:

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Civil Society Foundation (USA) ako paralela súťaže Cena Jindřicha Chalupeckého v Čechách založenej v roku 1990. Počas svojej existencie sa dostala do povedomia širokej verejnosti a stala sa prirodzenou súčasťou mnohých podujatí, ktoré oceňujú tvorivé osobnosti a umelecké počiny.

Súťaž prešla viacerými premenami a transformáciami. Jej históriu formovali a profilovali viaceré slovenské inštitúcie, ktoré cenu administrovali a organizovali; Slovenská národná galéria (1996), Vysoká škola výtvarných umení (1997-1998), Contemporary Art Agency - international (1999-2000), Nadácia - Centrum súčasného umenia (2001 až podnes). Od roku 2001 súťaž nesie meno Oskára Čepana.

Spolu s Cenou Jindřicha Chalupeckého (CZ) sa v roku 2002 stala súčasťou siete identických súťaží mladého výtvarníka roka v Chorvátsku (Radoslav Putar Award), v Juhoslávii (Dimitrije Bašičević Mangelos Award), v Macedónsku (Denes Award), v Kosove (Artists of Tomorow Award). V roku 2006 do siete pristúpilo i Slovinsko (OHO Group Award) a Bosna a Hercegovina (Zvono Award). Od roku 2003 je súťaž finančne podporovaná Ministerstvom kultúry SR a ďalšími partnermi.

Kontakt:

Nadácia - Centrum súčasného umenia,

Krátka 11, 811 03 Bratislava

tel./fax: 02/54 41 33 16, 54 41 66 62

http://www.scca.sk/