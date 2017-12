Zomrel Spelling - producent všetkých čias

24. jún 2006 o 13:04 SITA

BRATISLAVA 24. júna (SITA/AFP) - Televízny producent Aaron Spelling, ktorý sa po celom svete preslávil seriálmi ako Dynastia, Charlieho anjeli či Beverly Hills, 90210, zomrel v piatok na rakovinu vo veku 83 rokov. "Pán Spelling zomrel 18:25 vo svojom dome v Beverly Hills. Pri jeho posteli s ním bola jeho manželka Candy a syn Randy. Neviem potvrdiť, či s ním pri jeho posledných chvíľach bola aj dcéra Tori," uviedol Spellingov hovorca Kevin Sasaki. Podľa Guinnessovej knihy rekordov bol Spelling najúspešnejším televíznym producentom všetkých čias. Z jeho produkcie vzniklo viac ako päťtisíc hodín televíznych programov, vrátane viac ako 300 hodín televíznych filmov. Okrem toho sa podpísal pod ďalší tucet celovečerných filmov. Produkoval okolo 200 televíznych programov od 60. rokov až po súčasnosť. Medzi jeho najznámejšie diela patria Loď lásky, Melrose Place, Fantasy Island, Burke's Law, The Mod Squad, Starsky & Hutch, T. J. Hooker, Hart to Hart, Hotel, Vegas, Hart to Hart, V siedmom nebi či Čarodejnice.

Aaron Spelling sa narodil 22. apríla 1923 v texaskom Dallase. Svoju kariéru začínal ako herec v New Yorku, kde sa spoznal s herečkou Carolyn Jones, známou zo seriálu Rodina Adamsovcov. V roku 1953 sa zobrali a usadili sa v Kalifornii. Ich manželstvo trval do roku 1964, no už v tom čase Spelling pracoval ako televízny scenárista. V roku 1968 spolu s televíznou hviezdou Dannym Thomasom vyprodukoval svoj prvý seriál The Mod Squad. Aj keď vyrastal v Dallase v rodine chudobných židovských emigrantov, v 80. rokoch ekonomický časopis Forbes odhadol jeho majetok na 300 miliónov dolárov. Dlhé roky bolo jeho prepychové sídlo najväčšie v Kalifornii. So svojou druhou manželkou Candy sa vzali v roku 1968. Spolu mali dve deti - 33-ročnú Tori, známu najmä zo seriálu Beverly Hills 90210 a 27-ročného Randyho, ktorý sa objavil v seriáli Sunset.