Charlie Sheen sa pred právnikmi stretol s Denise Richards

25. jún 2006 o 15:18 SITA

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Herec Charlie Sheen sa pred právnickou kanceláriou stretol zoči-voči so svojou odlúčenou manželkou, herečkou Denise Richards, keď šiel vypovedať v prípade ich dlhotrvajúceho rozvodového konania. Sheen sa na výpoveď dostavil v spoločnosti svojho právnika Lanca Spigela, kým Richards prišla sama. Výpoveď sa uskutočnila v Beverly Hills, v kancelárii herečkinho právnika Neala Hersha. Pár sa už dlhší čas pokúša vyriešiť svoj rozvod, no celá záležitosť sa začala zamotávať, keď z obidvoch strán padli ostré slová na adresu toho druhého. Napätie bolo cítiť, aj keď sa ešte vždy manželia stretli tvárou v tvár. "Bolo to veľmi napäté stretnutie," povedal zdroj pre stránku TMZ.com. Denise Richards Sheena obvinila z fyzického napadnutia a tyranizovania jej rodiny. Herec však všetky obvinenia vytrvalo odmieta.