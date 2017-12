CD

Marek Piaček - Hexagram #11

26. jún 2006 o 0:00



Divis

Po opadnutí prvotného nadšenia z rôznej ezoterickej či prírodou šveholiacej hudby sa ukázalo, že najživotaschopnejším je stále žáner ambientu. Meditatívne zvuky dokážu jeho najlepší tvorcovia urobiť tak, že sa dajú počúvať aj samy osebe, nielen ako zvuková tapeta pri inej práci. Jeden zo šťastnejších prípadov sa nedávno podaril aj skladateľovi a hudobníkovi Marekovi Piačekovi (1972). Popri projektoch so svojím "malomestským komorným orchestrom Požoň sentimentál" a improvizovaní so súborom Vapori del Cuore zabŕdol aj do ambientu a starej východnej filozofie. Výsledkom je album zostavený z troch rozsiahlych klavírnych skladieb, v ktorých sa pomaly (podľa 11. hexagramu z čínskej Knihy premien) obmieňa niekoľko klavírnych tónov. Ku akustickému zvuku sa nenápadne pridávajú elektronické variácie, vzdušnosť atmosféry ešte v booklete dotvárajú krátke haiku Věruny Melčákovej-Junekovej.

V/A - Screaming Masterpiece

One Little Indian / Wegart

Island znamená v angličtine ostrov. V hudbe to značí nesmierne pestrú a životaschopnú scénu, ktorej hlavné hviezdy ako Björk či Sigur Rós pozná už celý svet. Po fenoméne osobitosti islandskej hudby pátra dokumentárny film Screaming Masterpiece, ktorý sa u nás zatiaľ nepremietal, ale rovnomenný soundtrack so šestnástimi pesničkami sem už dorazil. Je to mimoriadne vydarená, emóciami i nápadmi nabitá kolekcia. Okrem spomínaných známych mien (Björk sa predstavuje sólo, i so svojou bývalou skupinou Sugarcubes, Sigur Rós dokonca v troch rôznych polohách) tu ešte nájdete pesničkára Mugisona, elektropopový Apparat Organ Quartet, melancholickú elektroniku v podaní Múm či drsnejšie noiseové dráždidlá z dielne skupiny Ghostigital. Všetci sú svojskí, no zároveň má ich hudba niečo spoločné. A nie je to len pôvod.

