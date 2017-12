Novostavba SND má problém: nízku rampu

BRATISLAVA - V činohernej sále novostavby SND pribudli sedadlá tehlovej farby. Podobnú majú aj obklady zo štiepaného himalájskeho pieskovca. Na javisku je už takmer hotová podlaha, inštaluje sa javisková technológia. Technici sa tešia, že pult vyzerá ...

26. jún 2006 o 0:00

Nové sedadlá aj obklady majú tehlovú farbu. FOTO SME - MIRKA CIBULKOVÁ



BRATISLAVA - V činohernej sále novostavby SND pribudli sedadlá tehlovej farby. Podobnú majú aj obklady zo štiepaného himalájskeho pieskovca. Na javisku je už takmer hotová podlaha, inštaluje sa javisková technológia. Technici sa tešia, že pult vyzerá ako paluba lietadla a zariadenia sú vraj na špičkovej úrovni.

Vláda uvoľnila na novostavbu koncom mája ďalších 160 miliónov. Alexander Balla, riaditeľ Správy kultúrnych zariadení si myslí, že napriek viacerým problémom stihnú odovzdať stavbu v októbri.

Nová generálna riaditeľka SND Silvia Hroncová chce mať úplnú istotu, že všetko bude v poriadku, lebo "začať v provizóriu by bol hazard".

Problémom je napríklad systém dovážania kulís. Kamión štandardnej európskej výšky sa totiž do priestoru navážania kulís nezmestí. "V projekte to nikto nepožadoval," tvrdí architekt Peter Bauer.

Riešení je viac, ale Bauer je proti zníženiu nájazdu v priestore rampy, lebo by to dlho trvalo a bolo by to drahé. On navrhuje prispôsobiť pre divadlo kamión, hosťujúcim divadlám by to však nepomohlo. Národné divadlo nateraz vyhlasuje, že budovu neprevezme, kým nebude situácia domyslená.

"Hľadáme riešenie, musí to niekto rozhodnúť," reagoval Balla, podľa ktorého by úprava stavby mohla ohroziť termín jej odovzdania.

Kulisy sa teraz prevážajú od rampy až po javisko na špeciálnych paletách na koľajničkách. Ani to však nefunguje tak, ako by malo.

(zu)