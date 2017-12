Jacqueline Bisset odcestovala zo Slovenska do Moskvy

Bratislava 28. júna (TASR) - Herečka Jacqueline Bisset strávila na filmovom festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach takmer päť dní.

28. jún 2006 o 15:34 TASR

Čerstvá držiteľka Hercovej misie odcestovala zo Slovenska v utorok priamo na filmový festival do Moskvy. Počas svojho pobytu na Art Filme si stihla pozrieť dva filmy, navštíviť Bratislavu i Banskú Štiavnicu a spoznať viacero zaujímavých ľudí. Jej pravou rukou bol na festivale 25-ročný Juraj Krasnohorský, ktorý herečku sprevádzal počas celého pobytu. "Podľa môjho názoru tu bola veľmi spokojná a mal som taký dojem, že sa jej ani nechce odchádzať. Bola ochotná, milá a viacerí ľudia, ktorí s ňou prišli priamo do kontaktu, ju označili ako niečo výnimočné," hovorí Krasnohorský. Z festivalu si Bisset odnášala krištáľovú plaketu Hercovej misie, ale do daru dostala aj opálové náušnice či zostrih z jej filmov, ktorý bol uvedený na otváracom ceremoniáli a veľmi sa jej páčil. Britská herečka si tiež odložila väčšinu článkov, ktoré sa s jej osobou objavili v slovenských novinách a sledovala aj výstupy v elektronických médiách. "V podstate s tým nemala problém, akurát ju možno trochu mrzelo, že sa viacej nepísalo o jej filme Vybrané umenie lásky, ktorý na Art Filme uvádzala," dodáva Krasnohorský.

Bissetová sa rada prešla aj po pešej zóne v Trenčianskych Tepliciach. Kúpeľné oblátky, ktorými sa napríklad pred štyrmi rokmi na Art filme nabalila Ornella Muti, však pri odchode radšej obišla. Počas pobytu na festivale sa v jedle veľmi neobmedzovala a sladké oblátky by po návrate domov neboli zrejme tým najvhodnejším doplnkom na udržanie štíhlej línie. Slovensko jej ale okrem iného bude pripomínať vyrezávaná drevená škatuľka, ktorú si sama zaobstarala v Banskej Štiavnici.