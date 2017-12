Film Crash získal prestížnu cenu Humanitas

BRATISLAVA 29. júna (SITA/AP) - Paul Haggis a Bobby Moresco, ktorí v marci získali Oscara v kategórii pôvodný scenár za film Crash, si do svojej zbierky ocenení v stredu pripísali ďalšie - cenu Humanitas.

29. jún 2006 o 13:00 SITA

Toto špeciálne ocenenie odmeňuje tých scenáristov, ktorých práca pomáha "oslobodiť, obohatiť a zjednotiť spoločnosť". Celkovo si na slávnostnom ceremoniáli v hoteli Hilton Universal pre ocenenie prišlo až jedenásť víťazov, ktorí si okrem toho rozdelili peňažnú sumu v prepočte 4,35 milióna korún. Haggis a Moresco sa podelia v prepočte o 750 tisíc korún. Film Crash, ktorý tiež získal cenu americkej filmovej Akadémie za najlepší film, rozpráva množstvo príbehov rozdielnych ľudí počas 36 hodín v Los Angeles. Odborná porota sa zhodla v tom, že práve tento film sa "bytostne dotýka s rešpektom a súcitom všetkých bratov a sestier". Podľa prezidenta komisie Franka Desideria má cena vyzdvihnúť scenáristov, ktorí ľudom dávajú dôvod na rozmýšľanie. Od roku 1974 spoločnosť Humanitas udelila viac ako 240 cien a viac ako 75 miliónov korún v hotovosti filmovým a televíznym scenáristom so silným etickým cítením. "Rozprávači príbehov vždy formovali spoločnosť. Príbehy so sebou prinášajú hodnoty, a my chceme tieto najlepšie hodnoty vyzdvihnúť, aby kultúra, ktorá je ovplyvňovaná zo všetkých strán, vedela rozoznať ozajstné dobro," povedal Desiderio. Víťazov si každoročne vyberie viac ako 50 profesionálnych scenáristov a vedúcich pracovníkov filmového a televízneho priemyslu. Aj keď hlavnou oceňovanou kategóriu sú fiktívne diela, občas cenu udelia i dokumentu. Tento rok ju získal bývalý americký viceprezident Al Gore za dokument An Inconvenient Truth o globálnom otepľovaní.