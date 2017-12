Na DMX-a vydali zatykač

BRATISLAVA 29. júna (SITA/AP) - Americký raper DMX sa v stredu nedostavil pred súd, kde mal čeliť viacerým obvineniam z porušenia dopravných predpisov, a sudkyňa, ktorá už dvakrát pojednávanie odročila, ...

29. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 29. júna (SITA/AP) - Americký raper DMX sa v stredu nedostavil pred súd, kde mal čeliť viacerým obvineniam z porušenia dopravných predpisov, a sudkyňa, ktorá už dvakrát pojednávanie odročila, vydala na populárneho speváka zatykač. Newyorskej sudkyni Barbare Leak už došla trpezlivosť a dala príkaz na zatknutie rapera DMX-a, ktorého občianske meno je Earl Simmons, a ktorý sa preslávil albumami ako It's Dark and Hell is Hot a Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. "Boli sme k nemu priveľmi zhovievaví. No s tým je koniec," povedala sudkyňa. Raperova právna zástupkyňa Stacey Murray prisľúbila, že spevák sa vo štvrtok na súd určite dostaví. Ako povedala, 35-ročný DMX letel na súdne pojednávanie v New Yorku z Arizony, no počas cesty ochorel.

DMX čelí obvineniam, podľa ktorých ho 2. júna polícia prichytila pri prekročení rýchlosti. Okrem toho sa bude zodpovedať i za to, že v roku 2001 jazdil bez zapnutého bezpečnostného pásu a vodičského oprávnenia. V tom istom roku u neho polícia našla ukrytú strelnú zbraň, ktorú nemal podľa predpisov v puzdre, ale pod predným sedadlom. Minulý mesiac si raper narobil problémy, keď sa v lietadle odmietol pripásať a obťažoval ostatných cestujúcich. V roku 2005 si DMX odsedel 70 dní vo väzení, keď porušil podmienku z roku 2004 po incidente na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho, kde nabúral do vchodových dverí a vydával sa za federálneho agenta. Týždeň potom, čo ho súd uznal vinným a udelil mu podmienku, ho polícia chytila ako po medzištátnej ceste uháňa rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.