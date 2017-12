Jennifer Lopez zaplatila bývalému manželovi za mlčanie

29. jún 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 29. júna (SITA/AP) - Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez zaplatila v prepočte 3,75 milióna korún svojmu prvému manželovi za to, že neprezradí detaily o ich spoločnom živote. A to i napriek tomu, že na súde požaduje súdny zákaz, ktorý by mu to znemožnil. Speváčkin právnik obvinil Ojaniho Nou z toho, že požadoval až päť miliónov dolárov za to, že nepredá rukopis už napísanej knihy, v ktorom podrobne líči množstvo sexuálnych afér latinsko-americkej divy. Podľa žiadosti chce Lopez tiež predísť tomu, aby Noa zverejnil videozáznam z ich svadobnej cesty.