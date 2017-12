Víťazkami Ceny Oskara Čepana sú Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová

29. jún 2006

Bratislava 29. júna (TASR) - Mladé výtvarníčky Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová sú víťazkami 11. ročníka prestížnej súťaže mladých umelcov Cena Oskara Čepana.

"Ocenili sme mnohovrstevnosť ich výpovede o súčasných spoločenských témach a stereotypoch, ako je karierizmus, politika a sexualita," povedal na dnešnej tlačovej konferencii predseda poroty zloženej zo slovenských výtvarníkov a zahraničných teoretikov Dušan Brozman. "Stali sa hýbateľkami umeleckej scény u nás i v Prahe," dodal. Víťazné diela spolu s prácami štyroch finalistov súťaže vystavujú od dnes do konca júla v bratislavskej galérii Medium. Z dielne Mony Chisy a Tkáčovej je tu napríklad "bilboard" Slovan, fotografiu, kde hráči futbalového klubu na namiesto lopty držia ľudské lebky. V galérii Medium púšťajú aj videozáznam ich návštevy u veštice. Na dnešnom otvorení výstavy víťazky získajú šesťtýždňový pobyt v New Yorku a finančnú odmenu 20 tisíc korún. Po návrate zo stretnutí s newyorskými umelcami, galeristami a zberateľmi budú môcť usporiadať vlastnú výstavu. Porota posudzovala diela 40 výtvarníkov. Do finále sa dostali Lucia Dovičáková, Ildikó Pálová, Stano Masár a dvojica Mona Chisa - Tkáčová. Oproti minulosti, kedy cenu získavali čoraz mladší výtvarníci, bolo tento rok cieľom vybrať etablované mená, ktoré môžu reprezentovať slovenské umenie.

Cenu dnes večer odovzdá zakladateľka súťaží Mladý výtvarník roka v strednej a juhovýchodnej Európe Wendy Luers. "Chceli sme udržať súčasné umenie nažive," povedala dnes Wendy Luers, ktorá ešte pred nežnou revolúciou pôsobila v Československu ako manželka veľvyslanca USA. V roku 1990 založila v Čechách Cenu Jindřicha Chalupeckého, po Slovensku sa sústredila na podporu umenia v šiestich balkánskych krajinách, najnovšie má plány v Čiernej Hore. Slovenská cena nesie meno významného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 - 1992), ktorý svojimi štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenského výtvarného diania i teórie. Na Slovensku ju začali udeľovať v roku 1996.