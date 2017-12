Jazzfest Wien 2006 dnes otvorí Raul Midón

29. jún 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 29. júna (SITA) - Tradičný a medzi hudobnými fajnšmekrami obľúbený Jazzfest Wien dnes v rakúskej metropole odštartuje slepý gitarista, spevák a skladateľ Raul Midón. Rodák z Nového Mexika vystúpi o 17:00 na viedenskom nádvorí MuseumsQuartieru. Otvárací, voľne prístupný koncertný večer 16. ročníka Jazzfestu spestrí aj vystúpenie formácie Tok, Tok, Tok, ktorá vo svojej hudbe spája džez, r'n'b, latino a trance elementy. Keďže Viedeň tento rok oslavuje Wolfganga Amadea Mozarta, nebude spomienka na tohto hudobného génia chýbať ani na Jazzfeste. Svojim vystúpením ho pripomenie americký pianista a skladateľ Chick Corea, ktorý je známy ako fantastický interpret vážnej hudby. Vo viedenskej Staatsoper Corea v sobotu 1. júla spolu s 30-členným orchestrom odpremiéruje vlastnú kompozíciu Piano Concerto No.2. V programe nazvanom In The Spirit of Mozart sa predstaví aj v sprievode štvorice džezmenov. Do priestorov opery so svojou hudbou zavítajú i ďalšie hudobné esá - v pondelok 3. júla Brazílčan Sergio Mendes a o deň neskôr Herbie Hancock Quintett.

Jazzfest Wien zostáva aj tento rok verný otvorenosti rôznym štýlom a okrem vyváženej zmesi tradičného a progresívneho džezu ponúkne aj rôzne džezové žánre. Festivalová škála zahŕňa aj zemitý New Orleans-Funk Nevill Brothers, elektronicky abstrahované tangové textúry Gotan Projectu, milo cynické pesničkárske umenie Randy Newmana až po hybridy bossa nova-hip-hopu spomínaného Sergia Mendesa. Bank Austria Kunstforum ponúkne začínajúce klavírne talenty z domáceho Rakúska i zahraničia. Viedenská radnica láka vystúpeniami Madeleine Peyroux, ktorá si svojim vokálnym prejavom vyslúžila prezývku "biela Billy Holiday." Okrem nej sa v týchto priestoroch predstaví taliansky šansoniér Gianmaria Testa, ale i progresívne znejúca breakbeatová formácia Coldcut. Viedenské Radničné námestie sa stane kulisou pre voľne prístupné koncerty. V piatok 8. júla sa tam predstaví soulová Betty Lavette, 10. júla Marlango a 12. júla Seňor Coconut. Jazzfest v metropole Rakúska potrvá do 16. júla.

Agentúru SITA informovala vedúca Kancelárie mesta Viedeň Compress Erika Rožková. Podrobné informácie o koncertoch, cenách a predaji lístkov, jednotlivých interpretoch a formáciách so zvukovými ukážkami nájdu záujemcovia na webovej stránke www.viennajazz.org.