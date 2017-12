Mattafix bude v Bratislave až v septembri

BRATISLAVA - Koncert známeho britského dua Mattafix, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 7. júla o 20.00 h v bratislavskom priestore Incheba Open Air, sa na základe rozhodnutia manažmentu skupiny presunie až na 2. septembra. Informovala o tom Incheba Expo .

30. jún 2006 o 11:00

BRATISLAVA - Koncert známeho britského dua Mattafix, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 7. júla o 20.00 h v bratislavskom priestore Incheba Open Air, sa na základe rozhodnutia manažmentu skupiny presunie až na 2. septembra. Informovala o tom Incheba Expo Bratislava na svojich oficiálnych stránkach.

Na koncerte v septembri by táto zostava mala predstaviť svoj aktuálny album Signs Of A Struggle, na ktorom kombinuje súčasný zvuk urban music s prvkami z hip-hopu či reggae. Kapela sa do povedomia poslucháčov dostala skladbami ako Big City Life či práve aktuálne rotovaným singlom To & Fro. ( tp)