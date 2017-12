Klasici opäť v Kremnici

30. jún 2006 o 9:30

BRATISLAVA - V barokovom Kostole svätého Františka v Kremnici dnes o 19.00 h zaznie výber z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Leošom Svárovským a sólistom Petrom Michalicom uvedie Husľový koncert č. 5 A dur, Rondo C dur pre husle a orchester. V druhej časti koncertu je na programe Symfónia č.1 D dur, zvaná "Parížska".

Mohla by to byť obyčajná pozvánka, keby nešlo o ďalší večer v rámci festivalu Hudba pod diamantovou klenbou, ktorý sa v Kremnici koná od roku 2000. Na rozdiel od iných letných festivalov tu nie sú jednotlivé koncerty nahustené do jedného víkendu, ale roztiahnuté počas jedného mesiaca. Presnejšie, konajú sa pravidelne každý piatok, vždy o 19.00 h.

Zakladateľ a umelecký riaditeľ celej akcie Peter Michalica už do Kremnice tento rok pozval Pressburger kvartet. V júli ešte návštevníkov čakajú vystúpenia Pacora Jazz tria, Komorného orchestra Bohuslava Martinů z Čiech, poľskej mezzosopranistky Agnieszky Czastky a ďalších interpretov.

Peter Michalica pre potreby festivalu uvoľnil aj priestory rodičovského domu, bývalého sídla kremnického komorského grófa. Táto budova je jedna z najvzácnejších gotických pamiatok na Slovensku. Jedným z jej najatraktívnejších prvkov je takzvaná diamantová klenba, u nás absolútne zriedkavý útvar vrcholnej gotiky (odtiaľ ten názov). Koncerty s väčším obsadením sa konajú v Kostole sv. Františka.

(her, tasr)