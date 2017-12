Moju hlúposť včas korigujú kolegovia

To, ako vznikli oscarové Ostro sledované vlaky, vidí dnes známy český režisér JIŘÍ MENZEL veľmi jednoducho: "Dostal som príležitosť ...

30. jún 2006

Jiří Menzel dokončuje film, na ktorom začal robiť už pred rokmi: "Nerobím bábkový film, nebude v ňom teda všetko tak, ako by som si to namaľoval. Pri hranom filme musíte stále reagovať na zmeny podmienok. Veľa z vašej predstavy sa zmení, ale cieľ a atmosféra by mali zostať pevné. Nemôžete z tragédie spraviť komédiu. Teda, niekedy sa vám to podarí, ale nemali by ste to chcieť." Vo filme Obsluhoval som anglického kráľa bude hrať Oldřich Kaiser, Marián Labuda, Martin Huba, Julia Jentsch, Ivan Barnev. FOTO - LUCIA GARDIN



To, ako vznikli oscarové Ostro sledované vlaky, vidí dnes známy český režisér JIŘÍ MENZEL veľmi jednoducho: "Dostal som príležitosť nakrútiť jednu časť k poviedkovému filmu Perličky na dne. Uspel som, a vzápätí mi v Barrandove ponúkli Hrabalov rukopis Vlakov. Zobral som to, nakrútil, a to bolo všetko," vraví v rozhovore pre SME.

Pri autorovi, ktorý ovplyvnil celú generáciu tvorcov, zostal roky. Vznikli Skřivánci na niti, Postřižiny, Slavnosti sněženek. Tentoraz mal cestu k Hrabalovi komplikovanejšiu. Okolo práv na sfilmovanie románu Obsluhoval som anglického kráľa sa viedli dlhé spory. Dnes má už však príbeh o mladom čašníkovi a jeho kariére, ktorá sa prelína s československými dejinami, nakrútený, čaká ho strih.

Je pre vás čas medzi nakrúcaním a vstupom do strižne príjemný a nádejný?

"Áno, máte pocit, že ten film ešte zachránite. Nesiete si tam problémy, ktoré sa vám nechcelo riešiť pri nakrúcaní a dúfate, že so strihačom ich rozlúsknete. Prirodzene, každý pohľad zvonku pomôže. Keby ste diktátorsky trvali na svojom, film zničíte. Zvyknem vravieť, že spolupracovníci korigujú moju hlúposť. Od mnohých zlých rozhodnutí ma odradili - včas mi povedali, toto je hlúposť."

Zvykol sa Hrabal pozerať na nakrúcanie, sledoval, ako sa vám darí v strižni?

"Bol len pri písaní scenárov. Vždy sme ich písali spolu - presnejšie, písal ich on, ja som mu iba hovoril, čo by som tam chcel mať. Na nakrúcanie chodil nerád, vari len raz sa zo zdvorilosti ukázal. Zaujímal sa síce o herecké obsadenie, ale ani do toho sa neplietol. A v strižni nebol nikdy."

Niekedy sa o Hrabalovi viac hovorí, ako sa číta. Máte pocit, že v Čechách sa stal z neho kult?

"Vôbec. Kultom bol len vtedy, keď bol zakázaný a vychádzal v samizdatoch. V momente, ako sa opäť mohol predávať, záujem opadol. Nedávno mal výročie - myslíte, že si to niekto všimol? V Poľsku boli výstavy, filmové retrospektívy, nanovo vyšli jeho knihy. Vo Varšave je dokonca kníhkupectvo s menom Nežný barbar. U nás vydal Kadlec Hrabalovo súborné dielo a skrachoval."

Chodievali ste s Hrabalom do kina?

"Nie! Nestretávali sme sa často, na prstoch jednej ruky by ste spočítali, koľkokrát sme boli spolu v krčme. V kine sme sa ocitli možno raz, na nejakom festivale. Ani ja sám nie som veľký filmový fanúšik. Do kina idem tak raz do roka, na Woodyho Allena."

V krčmách a baroch zbieral Hrabal väčšinu ľudského materiálu. Kde ho hľadáte vy?

"V krčme určite nie, ja som najradšej doma. Nemám rád táranie, ten smrad z fajčenia, piva a niekedy aj zo záchoda. Hrabal bol génius práve v tom, že z toho krčmového tliachania dokázal vytiahnuť perly. Ja som na to nikdy nemal trpezlivosť a doteraz som k tomu skeptický."

Neboli ste jediným kandidátom na sfilmovanie anglického kráľa. Ako ste sa k tomu stavali? Písali ste scenár aj vtedy, keď to vyzeralo tak, že film bude robiť Karel Kachyňa?

"Nikdy by mi nenapadlo písať do zásuvky. Na to som dosť lenivý, robím, len keď mám istotu, že to bude zaplatené. Nemal som problém vykašľať sa na svoj scenár, keď to vyzeralo na Kachyňu. Po tom, ako prišla ďalšia ponuka, som začal písať nanovo a inak. Ako o pár rokov starší človek."

Okolo tohto filmu už bolo veľmi veľa rečí. Dá sa dnes ešte nakrúcať v tichosti?

"Dá, ale neoplatí sa to. Dnes musíte robiť všetko s veľkým rámusom, inak si vás nevšimnú a skrachujete. Ak pútate pozornosť, láka to sponzorov. Myslia si, že to môžu využiť na vlastnú propagáciu."

Už dávno viete, že váš film pôjde aj do svetových kín. Ako to filmára ovplyvňuje? Zdeněk Svěrák spomínal, že zo scenára ku Koljovi veľa vtipov vyškrtal - Američania by im vraj nerozumeli.

"Ak chcete mať úspech vonku, musíte sa prispôsobiť. S Koljom to, myslím si, zvládli veľmi dobre. Určite platí, že vo filme nemôžete mať veľa českých slovných hračiek. Američania asi len sotva chápu vetu, keď sa hlavná postava - Čech vysmieva Rusom: Taký veľký národ, a chýba im písmeno! Tento vzťah Čechov k Rusom nikto nedocení. Napríklad, čemadan je jediné ruské slovo, ktoré viem. Lebo mi ho v Moskve ukradli."