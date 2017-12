Genesis sa možno dajú opäť dokopy

30. jún 2006 o 7:50 SITA

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Britský hudobník Phil Collins, ktorý v týchto dňoch dokončuje svoj najnovší sólový album, vyhlásil, že možnosť, že by sa legendárna skupina Genesis opäť dala dokopy je veľmi reálna. "Stretli sme sa piati pôvodní členovia a rozprávali sme o tom. Máme sa navzájom veľmi radi a sme dobrí priatelia. každý z nás má vlastnú kariéru a rodinu," povedal Collins v rozhovore s Hannah Storm v televíznej relácii The Early Show televíznej stanice CBS. Collinsovo televízne vystúpenie bolo spojené s uvedením muzikálu Tarzan na newyorskom Broadwayi, na ktorom sa hudobne podieľal. Je tu i pieseň You''ll Be in My Heart, za ktorú Collins získal v roku 1999 Oscara.

