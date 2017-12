Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

30. jún 2006 o 0:00

Posledný školský deň patrí punkovému festivalu

Tradične v posledný školský deň prebehne už piaty ročník najväčšieho open-air punkfestu v Prahe. Predstaví sa dvadsať kapiel v približne 40-minútových setoch. Popri súčasnej česko-slovenskej špičke, ku ktorým bezprostredne patria Totálně Nasazení, SPS, Volant či Strom, sa predstavia zaujímaví zahraniční hostia ako Schwimmbad, Bumper. Program povedie známy poeta popleta Radek Hásek. Živá hudba bude až do polnoci a v prípade zlého počasia je vždy možnosť sledovania produkcie z interiérových priestorov klubu. Výročie sa oslávi netradične. Každý študent s päťkou na vysvedčení bude mať vstup zadarmo.

Dr. Martens Punk Fest V. - piatok 30. jún, Modrá Vopice, Spojovací 1901/12, o 12.00. (ani)

Foto - www.koneckoncu.wz.cz



NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografom v zoo (do 30. 7.), fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (september 2006)

Storočie s hodvábom - päťtisíc rokov čínskeho textilu (do 31. 7.)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

LOBKOVICKÝ PALÁC

Erik Kolár a jeho svet bábok (do 2. 7.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií Dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

POŠTOVNÍ MUZEUM

Pošta na Slovensku v 20. stor. (do 24. 9.)

MůSTSKÁ KNIHOVNA V PRAHE, Jižní Město, Opatovská 14/1754

Jozef Sokol, obrazy (do 4. 8.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

LUCERNA MUSIC BAR

30. 6. Pop 80's & 90's video party o 21.00

1. 7. Pop 80's & 90's video party o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

30. 6. Chicken soup o 21.00

1. 7. Work in progress o 21.00

2. 7. Rostislav Fraš Quartet o 21.00

3. 7. Roman Pokorný Quartet o 21.00

4. 7. Emil Viklický Trio o 21.00

5. 7. Pavla Milcová & Tarzan Pepé o 21.00

6. 7. Cuban summer o 21.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

30. 6. Bubák & Strašidelný Elektricband o 20.00

PALÁC AKROPOLIS

30. 6. Svadbas o 19.30

KLUB ROXY

30. 6. Dubioza kolektiv o 19.00

DIVADLÁ

STAVOVSKÉ DIVADLO

30. 6. Don Pasquale o 19.00

1. 7. Kouzelná flétna o 19.00

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

30. 6. Sluha dvou pánů o 19.00

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

30. 6. Ludwig van Beethoven - 9. symfónia d mol o 20.00

30. 6. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 21.00

30. 6. Rómeo a Júlia o 22.00

30. 6. Era - relaxačná hudba o 23.00

1. 7. Romantické sláčiky o 20.00

1. 7. Exotic Night - Noc Exotiky o 22.00

1. 7. Čas pre zamilovaných - romantická pop-music o 23.00

2. 7. Ottorino Respighi - Rímske fontány a pínie o 20.00

2. 7. Andrea Bocelli - Romanza o 21.00

2. 7. Antonín Dvořák - Novosvetská o 22.00

2. 7. Queen - Good Bye, Freddie o 23.00

3. 7. Al Bano - Carrisi (Concerto classico) o 20.00

3. 7. Šeherezáda, Poľovnícke tance, Kartinky o 21.00

3. 7. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 22.00

3. 7. Michael Jackson - Romantika o 23.00

4. 7. Slavne témy romantických koncertov o 20.00

4. 7. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

4. 7. Láska a smrť vo filme - Kráľ Artuš, Trója, Zorro... o 22.00

4. 7. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

5. 7. Romantické sláčiky o 20.00

5. 7. Queen - Good Bye, Freddie o 22.00

5. 7. F. Mercury & M. Caballé - Barcelona o 23.00

6. 7. W. A. Mozart - Pražská symfónia a Symfónia g moll o 20.00

6. 7. Vangelis - 1492: Dobytie raja o 21.00

6. 7. Labutie jezero - baletné predstavenie o 22.00

6. 7. Láska a smrť vo filme - filmová hudba o 23.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

20. 7. Eric Clapton o 20.00

OSTROVY NA VLTAVů

16. - 25. 6. United Islands Of Prague 2006

(jv)