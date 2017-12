Dôležité je mať čo povedať

Postava fotografa a maliara Tichého z Kyjova sa za mohutného mediálneho hurhaja nedávno objavila na zahraničnej a potom aj na domácej scéne. Spontánne oživila tradičný model tvorcu a génia stojaceho mimo spoločnosti a jej konvencií. Tichý postavil na hlavu zažité predstavy o fotografii ako synonymum presnosti, opatrnosti a čistoty. Jeho postupy kombinujúce koníčka, ignoráciu a deštrukciu však jasne ukazujú, že dôležitejšie než technika je mať čo povedať. Expozícia je konfrontáciou fotografií Miroslava Tichého s dielami popredných svetových fotografov a umelcov, ktoré boli vymenené v rámci nadácie Tichý oceán.

Artists for Tichý - Tichý for Artists - Moravská galéria v Brne, Husova 535/18. Výstava potrvá do 20. augusta. (ani)

Foto - www.moravska-galerie.cz