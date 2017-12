Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

30. jún 2006 o 0:00

JAZZ A ETNO

Arena, Baumgasse 80

30. 6. Iceberg NDW, Alternative & Beats o 21.00

1. 7. "Rush Hour", drum'n'bass párty o 22.00

4. 7. The Eels o 19.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

do 1. 7. Axel Zwingenberger o 21.00

3. - 5. 7. Greetje Kauffeld & Jazzklusiv feat. Hans Salomon o 21.00

6. 7. Simone Kopmajer & Together o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton Vienna

1. 7. Joyce e Groupo o 20.00

2. 7. Open Stage for Kons Cats o 20.00

4., 13. 7. Eddie Louis o 20.00

6. 7. Kyoto Jazz Massive o 20.00

WUK, Währinger Strasse 59

1. 7. Party ku Regenbogen-Parade: H.A.P.P.Y meets Entiende meets Homoriental o 21.00

3. 7. Donavon Frankenreiter o 20.00

LETNÉ DIVADLÁ A KABARET

Jugendstiltheater, Baumgartner Höhe 1

do 1. 7. Pantalon a Columbine o 20.00

International Theatre, Porzellangasse 8

do 1. 7. W. Allen: Zahraj to ešte raz, ut - so o 19.30

Wiener Lustspielhaus, Am Hof

od 4. 7. Viedenský sen noci svätojánskej o 20.00

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

od 6. 7. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so, o 20.15

Raimund Theater, Wallgasse 18

do 8. 7. Presgurvic: Rómeo a Júlia, ut - so o 19.30, ne o 18.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Židovské múzeum mesta Vieden, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20