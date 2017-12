Denzel Washington a Peter Jackson spolu natočia film

30. jún 2006 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 30. júna (SITA/AP) - Dvojnásobný držiteľ Oscara herec Denzel Washington sa vo svojom pripravovanom projekte posadí na režisérsku stoličku, kým sekundovať by mu pri tom mal režisér trilógie Pán prsteňov, Novozélanďan Peter Jackson. Washington potvrdil, že s Jacksonom rokoval o projekte, počas jeho štvordňovej návštevy vo Wellingtone, aj keď túto informáciu jeho hovorca najprv poprel. Ako herec známy z filmov ako Training Day, John Q., Hurikán v ringu či Philadelphia, povedal pre denník Dominion-Post, chystá sa zatiaľ bezmenný projekt režírovať a od Jacksona chce, aby sa postaral o špeciálne efekty. Odmietol však bližšie uviesť, o aký film pôjde. Prezradil len, že film by sa mal v kinách objaviť v priebehu dvoch rokov. Jackson v súčasnosti pracuje na filmovej adaptácii románu The Lovely Bones spisovateľky Alice Sebold.