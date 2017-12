Čudák, ktorého sa vzdala vlastná rodina - Jim Morrison

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Legendárny rocker Jim Morrison, celým menom James Douglas, sa narodil 8. decembra 1943 v meste Melbourne na Floride v rodine príslušníka amerického námorníctva. Jeho otec ...

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Legendárny rocker Jim Morrison, celým menom James Douglas, sa narodil 8. decembra 1943 v meste Melbourne na Floride v rodine príslušníka amerického námorníctva. Jeho otec Steve pôsobil ako námorný admirál.

Jim pôvodne študoval na Floridskej štátnej univerzite, ale keďže nebol úspešný, prihlásil sa na Fakultu múzických umení Kalifornskej univerzity v Los Angeles.

Dva mesiace po promóciách v roku 1964 sa stretol s klaviristom Rayom Manzarekom. V júli 1965 začal Morrison užívať veľké množstvá drog, ktoré následne ovplyvnili celý jeho život. S Manzarekom onedlho založili skupinu. Klavirista sa nakontaktoval na fyzika a študenta psychológie - Johna Densmorea a v septembri 1965 spolu trojica nahrala demo verzie Morrisonových skladieb Moonlight Drive, Break On Through, End Of The Night a iných. Manzarekovi ako aj dievčine, ktorá ich sprevádzala na basgitare, sa ale nahratý materiál nepáčil a preto zo scény odišli. Zástupca spoločnosti Columbia - Billy James mal ale na vec iný názor a so skupinou podpísal zmluvu. Gitaristom kapely sa stal Robbie (Robby) Krieger. O rok neskôr Morrison nazval formáciu The Doors. Inšpiroval ho citát z knihy Aldousea Huxleyho, ktorý hovorí: "..všetky ostatné chemické Dvere v Múre sú označené Droga..".

Prvý úspech Jima Morrisona s kapelou na seba nenechal dlho čakať. Skupina päť mesiacov skúšala a následne začala vystupovať v bare London Fog na Sunset Boulevarde. Po ich poslednom vystúpení dostali ponuku, aby sa stali podnikovou kapelou konkurenčného klubu Whisky A-Go-Go. Po šiestich mesiacoch v klube ale odstúpilo vydavateľstvo Columbia od zmluvy o spolupráci. Vtedy o nich ale prejavil záujem Arthur Lee zo spoločnosti Love.

V roku 1967 vyšiel ich debutový album s názvom The Doors. Na albume sa nachádza aj hit, ktorý hrávajú rádiá dodnes - skladba Light My Fire. Málokto vie, že pôvodná verzia piesne má až šesť minút a preto ju rádiá prebrali v skrátenej podobe. Začiatkom decembra 1967 Morrisona zatkla polícia. Bolo to po koncerte v New Havene v štáte Connecticut. Dôvodom bolo to, že sa vulgárne vyjadroval na adresu mužov zákona. Obvinili ho z rušenia poriadku a kladenia odporu pri zatýkaní. Skupina sa zviditeľnila natoľko, že spoločnosť Universal Pictures im ponúkla pol milióna dolárov, len za to, aby o nej mohli natočiť dokument. Film ale napokon nikdy nevznikol. Skupina miesto toho natočila vlastný propagačný film, kde je scéna, v ktorej Morrisona zavraždia.

The Doors už vtedy zapĺňali obrovské koncertné sály a štadióny. Úspech skupiny ale poznamenali Morrisonove drogové excesy. V tom čase už hitparády valcoval ich album Waiting For The Sun. V marci 1969 polícia Morrisona obvinila z obscénneho správania sa na verejnosti. Imitoval totiž masturbovanie a orálny sex. Menších priestupkov mal vo svojich policajných záznamoch už niekoľko. V novembri ho napríklad polícia zadržala pretože obťažoval letušku počas letu. V októbri 1970 ho súd uznal vinným a odsúdil na osem mesiacov nútených prác, 28-mesačnú podmienku a pokutu vo výške päťsto dolárov.

V deň svojich 27. narodenín nahral vlastnú poéziu, ktorá sa neskôr stala základom platne An American Prayer. V dvanásty novembrový deň 1970 vystúpil Morrison s kapelou posledný raz. Na jar 1971 sa presťahoval do Francúzska, kde chcel predovšetkým písať poéziu. Jeho prvá kniha The Lords And The Creatures vyšla najprv ako paperback a hneď mala ohromný úspech. Skupina stále verila, že ústredná postava kapely sa k nim vráti. Miesto toho ho ale 3. júla 1971 našli mŕtveho vo vani. Dôvodom vraj bolo zlyhanie srdca, ale o pravých príčinách sa ešte dlho špekulovalo. Keďže rodina sa ho vzdala, pochovaný je na parížskom cintoríne Pére Lachaise.

