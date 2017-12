Krstný otec amerického herectva - Marlon Brando

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - V detstve ho prezývali Bud, Frank Sinatra mu nepovedal ináč ako Mr. Mumbles - herec Marlon Brando. Legendárny Brando sa narodil 3. apríla 1924 v meste Omaha v americkom štáte ...

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - V detstve ho prezývali Bud, Frank Sinatra mu nepovedal ináč ako Mr. Mumbles - herec Marlon Brando. Legendárny Brando sa narodil 3. apríla 1924 v meste Omaha v americkom štáte Nebraska.

Marlon Brando junior sa narodil v rodine obchodníka Marlona a jeho manželky Dorothy. Jeho strašia sestra Jocelyn sa stala tiež herečkou. Herecký gén zdedili súrodenci po matke - amatérskej divadelníčke. Brandova druhá sestra Frannie sa uplatnila ako výtvarníčka. Obidve sestry opustili stredozápad a strmhlav sa vrhli na štúdium v New Yorku. Marlon ich kroky nasledoval. Utiekol tak pred svojím citovo slabšie založeným otcom. Herectvo bolo to jediné, v čom bol vraj naozaj dobrý a preto, keď ho vyhodili zo školy, neostávalo mu nič iné, ako divadelné dosky. Nemohol vstúpiť ani do armády, pretože si pri futbalovom zápase zranil koleno a kaliku v armáde nikto nechcel. Herectvo mal v krvi od mala, pretože v rodine dvoch alkoholikov to bola jediná cesta, ako získať pozornosť a lásku rodičov. "Obdivujem Marlonov talent, ale nezávidím mu bolesť, z ktorej sa zrodil," povedal kedysi Anthony Quinn Marlonovej prvej manželke Anne Kashfi.

Brando študoval v newyorskej škole drámy Erwina Piscatora. Jednou z jeho učiteliek bola aj členka známeho Yiddish Theatre Stella Adler, ktorej prístup priniesol do americkej divadelnej školy nové odkazy.

Brando debutoval na Broadway presne 19. októbra 1944 v hre I Remember Mama. Aj keď Brando začínal v divadle, koncentroval sa skôr na film. Slávnej Broadway dal adieu v roku 1949 a aj keď ho za jeho rozhodnutie mnohí kritizovali, Marlon ho obhájil. Svoj neskrotný talent predviedol vo filme už v 60. rokoch. Vtedy ešte netušil, že jeho výkony budú znamenať pre všetky ďalšie herecké generácie obrovskú výzvu a prinesú mu obdiv miliónov divákov.

Vo filme preto debutoval až v roku 1950 vo filme Freda Zinnemanna - Muži. Do pozornosti sa ale dostal skôr vďaka postave Stanleyho Kowalského vo filmovej verzii diela Tennesseeho Williamsa - Električka zvaná túžba z roku 1951, za ktorý bol nominovaný na Oscara. Brando priniesol na obrazovku nový druh realizmu. Nasledovali filmy Viva Zapata!, Julius Caesar, Desirée, Sayonara a iné.

Práve v rokoch 1951 až 1954 spravil v americkej kinematografii revolúciu. Jeho herecké umenie, ako aj životný štýl sa snažili napodobniť James Dean, Paul Newman aj Steve McQueen. "Všetci sme Brandovými deťmi," povedal na jeho adresu Jack Nicholson v roku 1972. Brando sa stal skutočným krstným otcom amerického herectva. Iba jemu sa totiž podarilo do roku 1955 štyri razy za sebou získať nomináciu na Oscara. V roku 1955 ho konečne dostal za film V prístave.

Okrem herectva koketoval aj s réžiou. Film Jednookí dolníci nielen režíroval, ale vznikol aj pod hlavičkou jeho produkčnej spoločnosti Pennebaker Productions. Pôvodne ho mal režijne pripraviť Stanley Kubrick ale napokon sa nezhodli. V 60. rokoch nasledovali filmy Vzbura na Bounty, Morituri a Grošovaný kôň. Niektoré z nich boli ale poriadne prepadáky. Jeho kariére nepomohol Ošklivý Američan, Štvanica ani Odrazy v zlatom oku. Úplný debakel znamenali filmy Rozprávka na dobrú noc, Grófka z Hongkongu a Noc budúceho dňa.

Brando sa zapojil aj do boja za práva Afroameričanov. V roku 1968 sa objavil na zhromaždení organizácie Black Panther, čo mu v kritických rokoch nevynieslo veľa slávy. V juhovýchodných štátoch USA bolo na jeho filmy de facto uvalené embargo. Od roku 1969 až do roku 1972 mu nevyšiel žiadny film. Potom sa ocitol v Ostrove v ohni a v roku 1972 hral v Krstnom otcovi. To bol druhý a posledný film, ktorým si zabezpečil Oscara. Zahral si aj vo filme Posledné tango v Paríži. V 80. a 90. rokoch sa zviditeľnil filmami Nováčik, Don Juan DeMarco či Kto z koho.

Jeho úspešnú kariéru poznačili psychické problémy, obezita a konflikty s deťmi. Na sklonku života sa utiahol. Brando vedel, že aj keď jeho legenda bude žiť ďalej, jeho koniec sa blíži. Preto si detailne napísal scenár vlastného pohrebu. V lete 2004 mal začať natáčať film Brando a Brando, ale 1. júla 2004 zomrel.

Marlon bol trikrát ženatý, oficiálne má päť, neoficiálne sedem potomkov.