Shakira učila futbalistov tancovať salsu

3. júl 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Kolumbijská popová speváčka Shakira sa očividne začala zaujímať o majstrovstvá sveta vo futbale. Ako informuje bulvárny plátok The Sun, letela 29-ročná latino diva do Nemecka, aby kapitána anglického futbalového tímu Davida Beckhama a iné medzinárodné hviezdy, ako je Casillas a Roberto Carlos, naučila správne hýbať bokmi pri tanci salsa. Po viac-menej úspešnej hodine tanca, dostala Shakira autogram od brazílskej futbalovej hviezdy Ronalda. Futbalista sa jej podpísal rovno na tričko. Shakira nahrala špeciálnu verziu skladby Hips Don't Lie, ktorú naspievala s Wyclefom Jeanom. Skladba by sa mala stať oficiálnou piesňou majstrovstiev sveta vo futbale. Naživo ju Shakira v premiére odspieva 9. júla 15 minút pred odpískaním konca majstrovstiev v Berlíne.