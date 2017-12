Zomrel kubánsky spevák Israel Kantor

3. júl 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 3. júla (SITA/AP) - Kubánsky spevák Israel Kantor, ktorý pred emigráciou do USA viedol populárnu skupinu Los Van Van, zomrel v sobotu na následky rakoviny vo veku 56 rokov. Ako uviedla spoločnosť F & F Media Corp., Kantor zomrel vo svojom dome v Miami. Spevák sa narodil ako Wilfredo Israel Sardinas 16. októbra 1949 v meste Alturas de Canasi na západe Kuby. V roku 1984 si v New Yorku zmenil meno na Israel Kantor na radu portorického hudobníka Johnnyho Pacheca. Ako frontman skupiny Los Van Van sa Kantor po celej Kube preslávil vďaka svojim speváckym schopnostiam. Po niekoľkých turné sa však rozhodol skupinu opustiť a začal pracovať na svojej sólovej kariére. "Mal som skvelý výcvik, než som prišiel do Los Van Van. Potom, čo sme spolu začali cestovať, som chcel viac spoznávať svet. Keď sme boli tretíkrát v Mexiku, rozhodol som sa na Kubu nevrátiť," povedal Kantor v rozhovore pred dvoma rokmi. V roku 2003 sa pripojil ku skupine Tropicana All Stars orchestra, ktorú tvorilo 22 hudobníkov z Miami. Skupina získala dve nominácie na Latin Grammy a dve na Grammy za albumy Recuerda a Benny More a Tradicion.