Keira Knightley pochybovala, či budú mať Piráti úspech

BRATISLAVA 3. júla (SITA/AP) - Britská herečka Keira Knightley priznala, že bola veľmi skeptická, keď si po prvý raz uvedomila, že sa jej meno bude spájať s kolotočom v zábavných parkoch spoločnosti Disney.

3. júl 2006 o 10:14 SITA

"Povedala som si, 'Moment, to vážne idem robiť pirátsky film, niečo, čo už asi 50 rokov nefunguje a čo bude nakrútené podľa kolotoča v zábavnom parku?,'" povedala mladá herečka pre denník New York Daily News. Jej skeptický pohľad však rozptýlil obrovský úspech filmu Piráti Karibiku, ktorý na celom svete zarobil viac ako 19,5 miliardy korún a predstaviteľ hlavného hrdinu, herec Johnny Depp, za svoju úlohu dokonca získal nomináciu na Oscara. Knightley vyhlásila, že až do premiéry prvej časti, v ktorej si zahral aj britský herec Orlando Bloom, netušila, či film bude pre divákov pútavý. "S Orlanom sme na premiére sedeli vedľa seba a hovorili sme o tom, že aj keď to bude prepadák, odídeme z kina s úsmevmi na tvárach. V polovici premietania som sa ho opýtala, či sa mu to páči. Zhodli sme sa, že je to naozaj dobré. Vôbec sme netušili, že by to mohlo zabrať," dodala.

Knightley sa objaví i v druhej časti filmu s názvom Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža, ktorý do amerických kín uvedú v piatok 7. júla. Tretie pokračovanie Pirátov je naplánované na máj budúceho roka.