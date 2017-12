Kidman a Urban sa vrátili z medových týždňov

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Nicole Kidman a Keith Urban sa v nedeľu vrátili do Nashvillu po romantických medových týždňoch na ostrove Bora Bora vo Francúzskej Polynézii. Dvojica sa zosobášila 25. júna a strávila štyri noci v oblasti St. Regis v luxusnom súkromnom bungalove. Hoci väčšinu času boli vnútri, novinárom sa podarilo odfotiť ich, ako sa prechádzajú na pláži.

Novomanželia v sobotu opustili malé letisko v Bora Bora až v neskorých večerných hodinách, aby sa vyhli novinárom. Pripraveným motorovým člnom odišli priamo k prenajatému lietadlu, ktoré ich odviezlo do hlavného mesta Tahiti Papeete. Odtiaľ odleteli naspäť do USA.

Oscarovú herečku, ktorá sa len zriedka objaví pred kamerou odhalená, odfotili novinári v tyrkysovo-bielych bikinách. Tie odhaľovali pekne opálené bruško a vyvrátili medializované informácie, že je tehotná.

Slávny pár sa vrátil priamo do práce. Urban sa pustil do prípravy chystaného turné a Kidman začína točiť svoj ďalší film The Lady From Shanghai.

