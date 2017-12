Herečka Naomi Watts čaká dieťa

3. júl 2006 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Hviezda filmu King Kong Naomi Watts čaká podľa austrálskych médií svoje prvé dieťa. Herečka bola predminulý víkend v Sydney, kde sa zúčastnila svadby svojej najlepšej priateľky herečky Nicole Kidman s country hviezdou Keithom Urbanom. Klebety sa začali šíriť po tom, ako sa štýlová hviezda niekoľkokrát ukázala vo voľnom oblečení a objavili sa fotografie, ako opúšťa pôrodnú kliniku v Brentwoode v Kalifornii.

Denník Daily Telegraph zo Sydney uviedol, že už druhý krát videli Watts navštíviť kliniku a bola veľmi rozrušená, keď sa v nedeľu stretla so svojím milencom hercom Liveom Schreiberom v newyorskom Central Parku. Watts navštívila aj čínsku bylinkárku a expertku na plodnosť Lily Liu v Austrálii, ktorá je preslávená tým, že pomáha ženám, ktoré chcú otehotnieť. Herečka nedávno priznala, že zúfalo túži po dieťati, ale bojí sa, že je na to príliš neskoro. "Škoda, že sa to nestalo trošku skôr. Túžim po rodine od svojich 19 rokov," povedala Watts.

