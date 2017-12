Malé aj veľké hudobné mená

BRATISLAVA - Michal Kaščák ako šéf Pohody odmieta rozlišovať medzi headlinermi a ďalšími účinkujúcimi na "svojom" festivale.

4. júl 2006 o 15:00 PETER BÁLIK

Dizzee Rascal - v zahraničí jedna z najväčších súčasných rapových hviezd, u nás zatiaľ známy len v malej komunite poslucháčov.

FOTO - ARCHÍV POHODY



Právom. Už mnohokrát sa totiž stalo, že menšie mená zatienili hlavné hviezdy. Ako to môže byť na desiatom ročníku našej najväčšej akcie, ktorá sa bude konať už počas budúceho víkendu?

Na dvojdňovej akcii sa na trenčianskom letisku predstaví niekoľko desiatok hudobníkov z celého sveta. Najväčšie mená sú jasné - bostonské legendy Pixies, americká speváčka Skye a elektronickí Zero 7. Okrem nich by ste si určite nemali nechať ujsť vystúpenie írskej formácie The Frames, podľa mnohých (aj keď nie podľa fanúšikov U2) asi najlepšej kapely zo zeleného ostrova, vedenej spevákom Glenom Hansardom. Bohatá írska scéna ponúkne ešte jednu zaujímavú tvár - pesničkárku Ninu Hynes s kapelou The Husbands.

Michal Kaščák jednoznačne odporúča koncert americko-švajčiarskej speváčky Eriky Stucky, ženskej obdoby Toma Waitsa, ktorej vystúpenie môže byť jedným najzábavnejších vrcholov prvého večera v TB Arene. Veľkú šou a ukážku plnokrvného súčasného britského rapu sľubuje vystúpenie mladíka Dizzeeho Rascala, ktorý už stihol získať prestížnu Mercury Music Prize a vydať dva kritikou i publikom cenené albumy.

Gogol Bordello už patria k inventárom európskych festivalov. Emigranti z Ruska, žijúci v New Yorku, svoju tvorbu charakterizujú ako gypsy punk, takže môžeme očakávať niečo ako východoeurópsky kabaret odohraný s veľkou energiou.

Každoročne je pomerne silne zastúpená aj worldmusicová scéna. K tým známejším môžeme prirátať speváčku Natachu Atlas, niekdajšiu členku Transglobal Underground, ktorá predstaví worldmusic zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Kaščák odporúča aj horúce latino v podaní Američana s argentínskymi predkami Kevina Johansena.

Do programu Pohody sa po ročnej pauze vracia legenda slovenského punkrocku Zóna A, ktorej vystúpenie na letisku počtom prítomných fanúšikov možno dokáže poraziť aj hlavné hviezdy večera. Gitarovú scénu budú zastupovať energickí Danko Jones, nová nádej z Kanady.

Netreba zabudnúť ani na zástupcu britského reggae. Apache Indian je jeden z najrešpektovanejších zástupcov tohto žánru na ostrovoch, ktorý dodnes predal viac ako 11 miliónov albumov. Zaujímaví hostia prídu zo susedného Česka. Róm Gypsy vás presvedčí, že aj východoeurópske R'n'B sa dá spievať tak, že poslucháč sa pritom nemusí cítiť trápne. Bratři Orffové, cenení kritikmi za debut Bingriwingri, zasa ukážu, ako sa umne spája folk s elektronikou.

V programe sú však aj dve známe mená - kapely Stereo MC's a Värttinä sú už známe. Ich opätovné zaradenie je symbolické - desiate výročie akcie si môžu návštevníci pripomenúť so známymi osobnosťami, ktoré v Trenčíne odohrali výborné koncerty.