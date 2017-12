Jim Morrison z Doors zostal živočíšnym idolom hippies

Legendárna postava rockovej histórie Jim Morrison, zakladateľ a líder americkej skupiny The Doors, bol fascinujúcou kombináciou inteligencie, exhibicionizmu, rebelantstva a živočíšneho talentu.

4. júl 2006 o 9:00 LENKA NOVOTNÁ, čtk

Speváka a básnika, ktorého tvorba stále oslovuje nové generácie, preslávili v 60. rokoch okrem hudby aj škandály, ktoré ukončila až záhadná smrť v roku 1971. Uplynulo od nej 35 rokov.

Napriek tomu, že zomrel ako 27-ročný, zanechal po sebe úctyhodné dielo. Texty k piesňam, obrovské množstvo básní, epigramov, esejí, poviedok a úvah. V nich sa objavovali predovšetkým motívy hrôzy, násilia, sexu, vzbury, zániku a smrti. Morrisonov šamanský hlas v rozmedzí od šepotu až po chrapľavý krik umocnil mrazivé príbehy piesní skupiny The Doors. Piesne Riders on the Storm, Light My Fire či The End z nej spravili jednu z najpopulárnejších amerických kapiel.

Jim Morrison, syn dôstojníka amerického námorníctva, bol nadpriemerne inteligentný študent. Pôvodne študoval filmovú techniku, filozofiu a davovú psychológiu. Spolužiakov a učiteľov často udivoval vyhranenými názormi i vedomosťami.

Pritom si stále písal do blokov, ktoré plnil dennými pozorovaniami a myšlienkami.

V lete 1965, keď sa mu v hlave začali rodiť prvé pesničky, sa na pláži stretol s kamarátom a klávesistom Rayom Manzarekom. Ten bol z Jimových textov taký nadšený, že hneď zavolal gitaristu Robbyho Kriegera, bubeníka Johna Densmora a založili skupinu The Doors.

Kapela vystupovala vo vychýrenom losangeleskom bare Whiskey A Go-Go, kde ich objavil šéf firmy Elektra a ponúkol im zmluvu na debutový album. To vyšlo v januári 1967 a obsahovalo klasiky Light My Fire a Break On Through. Z členov kapely, ktorá za Morrisonovho života vydala sedem albumov, sa stali hviezdy a z Jima sexuálny idol éry hippies.

Rebelant v kožených nohaviciach a bielej košeli sa po plachom začiatku (spieval obrátený chrbtom k publiku) stal charizmatickou osobnosťou vyžarujúcou živočíšnu sexualitu. Skoro však podľahol alkoholu a drogám - traduje sa, že pil trikrát toľko čo normálny opilec. K tomu fajčil kilá marihuany a hltal tabletky. Často strácal sebakontrolu. Hlavne na koncertoch. Stávalo sa, že Jim dal v strede pesničky kapele signál, aby prestali hrať a nechal nepokojné publikum besnieť. Až potom skladbu zopakovali.

V marci 1969 pri koncerte v Miami dostal kapelu do obrovských problémov. Na mol opitý sa vyzliekol. Dôkaz, že sa tak stalo, síce neexistuje, ale polícia i tlač si škandál vychutnali. Na Jima podali žalobu za obscénne a lascívne správanie, hrozilo mu až sedem rokov väzenia. Kapelu odsúdili na titulných stranách noviny v celej krajine a ich koncerty pre agresivitu a obscénnosť zakazovali. Jim nakoniec dostal šesť mesiacov a na kauciu 50-tisíc dolárov ho okamžite prepustili.

Drogy a pitie viedli k očakávanému zlyhaniu. V decembri 1970 sa pri koncerte v New Orleans Morrison bezvládne zosunul na podstavec bicích. Bol to posledný spoločný koncert The Doors.

Jim potom odišiel relaxovať do Paríža a už sa nevrátil. 3. júla 1971 ho jeho priateľka Pamela našla mŕtveho vo vani. Okrem nej a dodnes neznámeho lekára nikto mŕtve telo nevidel. Nekonala sa pitva, oficiálnou príčinou úmrtia bol in?farkt.

Dodnes kolujú fámy, že to bola len kamufláž, a jašteričí kráľ, ako poslucháči Morrisona podľa jednej z piesní prezývali, stále žije.

Pochovali ho na parížskom cintoríne Pére Lachaise, kde odpočíva Edith Piaf, Frederik Chopin či Honoré de Balzac. Jeho hrob je pútnickým miestom fanúšikov - napriek odporu úradov, ktoré sa roky pokúšajú jeho pozostatky vysťahovať.?