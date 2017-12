Robbie Williams rokuje o spolupráci s Take That

4. júl 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Britský spevák Robbie Williams údajne rokuje so zástupcami skupiny Take That o budúcej spolupráci na nahrávaní nového albumu. Hudobník by sa totiž pod pripravovaný album tiež rád podpísal.

Robbie sa ale teraz musí sústrediť aj na svoje vlastné turné a preto je otázne, či sa do nahrávacieho štúdia s Take That vôbec dostane. Dvere sú ale pre neho otvorené, čo teší všetkých fanúšikov kapely. Take That začne album nahrávať v jednom z londýnskych štúdii koncom júla a nahrávanie sa podľa všetkého neskôr presunie do USA.