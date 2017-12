Bruce Willis túži po ďalšom dieťati

4. júl 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Americký herec Bruce Willis túži po ďalšom dieťati. Hollywoodska hviezda má s otcovstvom dostatočné skúsenosti, pretože je trojnásobným otcom. Dcéry mu porodila bývalá manželka a herečka Demi Moore. Za dostatočnú prekážku nepovažuje ani to, že je už po päťdesiatke. "Chcel by som sa stať znova otcom, ale neviem, či by sa mi ešte teraz podarilo splodiť potomka" povedal herec pre britský denník Independent. Willis prednedávnom tiež vyhlásil, že ak by stretol tú pravú, neváhal by a znova by sa oženil. S herečkou Demi Moore sa rozišli v roku 2000.