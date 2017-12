Mikla a Jaroš si dali "francúzák"

4. júl 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - V uplynulých dňoch sa skončilo nakrúcanie klipu k štvrtému singlu speváka Mira Jaroša z albumu Exoterika. Singel Honolulu Bahamy naspieval Jaroš so svojím kolegom z prvej série Superstar Robom Miklom a v týchto dňoch sa dostáva do slovenských rádií.

Videoklip Honolulu Bahamy by mal byť definitívne hotový v polovici júla. Odohráva sa vo fiktívnom "dome lásky". Na nesmelého Mira a odvážneho a zabehnutého Roba pri vchode čaká "bordelmama", ktorá sa o nich neskôr spolu so svojimi "zamestnankyňami" postará pri privátnom bazéne v záhrade. Videoklip je plný pikantných scén. Najpikantnejšia z nich sa odohráva v bazéne, kde Jaroš so zavretými očami čaká na bozk od krásnej slečny. Mikla ju však odstrčí a francúzsky bozk dá Jarošovi on. Okrem dvoch spevákov v klipe účinkuje aj 15 krásnych komparzistiek.

Pod samotný scenár sa okrem spevákov podpísala aj Jarošova manažérka Iveta Martáková. "Chceli sme, aby sa ľudia pri sledovaní videoklipu zabavili minimálne tak, ako my pri tvorení scenára a samotnom nahrávaní", povedal Jaroš.

Agentúru SITA informovala manažérka Mira Jaroša Iveta Martáková.

