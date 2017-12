Kylie Minogue sa už teší na svoj návrat

4. júl 2006 o 14:44 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA/AFP) - Popová speváčka Kylie Minogue vyhlásila, že sa úplne zosypala, keď jej doktori oznámili, že má rakovinu prsníka. Rodená Austrálčanka, ktorá sa iba pred niekoľkými týždňami opäť začala ukazovať na verejnosti aj v spoločnosti svojej sestry - speváčky Danii, povedala, že už sa teší na návrat svojej speváckej kariéry. Prvotné štádium rakoviny prsníka jej diagnostikovali počas svetového koncertného turné Showgirl Tour v máji 2005. Okamžite sa v Melbourne podrobila operatívnemu zákroku a jej liečenie v Európe skončilo až v decembri. "Hneď, ako mi to doktori povedali, tak som sa stiahla," uviedla 38-ročná speváčka v rozhovore pre televíznu stanicu Sky One. "Moja mama a otec boli so mnou. Všetkých nás to dostalo," dodala. Prvé oficiálne vystúpenie si Kylie naplánovala na večierku Sira Eltona Johna na podporu charitatívnej organizácie bojujúcej proti AIDS.