Bol to tvrdý rok

4. júl 2006 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Americký country spevák Kenny Chesney sa konečne pozbieral z rozchodu s herečkou Renée Zellweger, takmer rok potom, čo sa ich krátke manželstvo rozpadlo. Pár sa zobral po krátkom romániku v máji minulého roka, no o štyri mesiace neskôr dal manželstvo anulovať. Chesney hneď potom rozhodol vyraziť na turné, na ktorom odohral 66 koncertov, aby tak mohol na osobné problémy zabudnúť. "Nie som jediný chlap, ktorý tým prešiel. Uvedomiť si to však človeku vôbec nepomôže. Teraz som však šťastnejší, než kedykoľvek predtým. Keď sa váš život začne uberať nejakým smerom bez ohľadu na vás, je lepšie sa z toho "vyhrať". Preto som mal tak veľa koncertov. Napísal som aj veľa nových piesní. Bol to tvrdý rok," povedal populárny spevák.