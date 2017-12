Kylie Minogueová sa vydá v tomto roku za Oliviera Martineza

4. júl 2006 o 16:30 TASR

Sydney 4. júla (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogueová prezradila, že sa definitívne rozhodla vydať sa ešte v tomto roku za svojho priateľa Oliviera Martineza.

V rozhovore pre televíziu Sky otvorene hovorila o svojom boji proti rakovine, o jej zrútení a pocitoch, keď jej doktor oznámil diagnózu.

"V momente, keď mi doktor oznámil diagnózu, som zostala ticho. Mama a otec boli so mnou. Potom nás to všetkých položilo," povedala Kylie so slzami v očiach.

Avšak prezradila aj šťastnejšiu novinu - radšej skôr ako neskôr by sa rada vydala za Oliviera Martineza. Podľa istého informovaného zdroja si je istá, že je to muž jej života a utvrdila sa v tom, keď jej pomáhal prekonať chorobu.