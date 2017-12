Gwyneth Paltrow si zahrá nevestu Bena Stillera

4. júl 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 4. júla (SITA) - Americká herečka Gwyneth Paltrow sa pravdepodobne už onedlho objaví v novej romantickej komédii. Zástupcovia spoločnosti Farrelly Brothers by ju totiž radi prizvali na natáčanie ich najnovšieho filmu Seven Day Itch. Oscarová Gwyneth by mala v komédii účinkovať po boku Bena Stillera.

Film produkčnej spoločnosti DreamWorks Pictures má byť remakeom snímky The Heartbreak Kid z roku 1972. "Muž, ktorého bude Ben hrať, si myslí, že sa oženil so ženou svojich snov. Je krásna a úžasná, ale počas svadobnej cesty pochopí, že mal nasadené ružové okuliare," povedal o filme Bobby Farrelly. Okrem Bena Stillera a Gwyneth Paltrow si vo filme zahrá aj Michelle Monaghan.