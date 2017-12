Ani trochu sympatická postava?

6. júl 2006 o 10:00

Catherine Jacobová a Virginie Wagonová. FOTO - MFF



Prvému dojmu z Catherine Jacobovej radšej neverte. Keď ju vidíte sedieť takú pokojnú a melancholickú a počujete jej tichý, slabý hlások, s herectvom by ste ju dokopy nedávali. Po chvíli si však všimnete, ako nenápadne koketuje očami aj ústami a zdá sa vám, že presne takto kedysi vyzerali prvé herecké hviezdy.

Je v tom aj kus sebairónie. Catherine Jacobová je totiž skvelá komička aj mimo svojich filmových úloh. My si ju asi najviac pamätáme ako otravnú starú dievku z filmu Otec alebo milenec (s Depardieum v hlavnej úlohe), lebo ten naše televízie reprízovali najčastejšie.

Do Karlových Varov prišla Jacobová spolu s režisérkou Virginie Wagonovou a predstavili svoj film v hlavnej súťaži - Dcéra tej druhej. Je to dráma o matke, ktorá kedysi stratila svoju dcéru a teraz je presvedčená, že ju našla, lenže už ako dieťa inej ženy. Catherine Jacobová vystúpila zo svojich večných vedľajších postáv a ani po jej komike nie je v tomto filme stopy. "Vo Francúzsku si vás raz-dva zaradia do nejakej klietky a vy sa z nej potom nemôžete dostať. Zúfalo túžite po slobode. Ponuka od Virginie mi pripadala skvelá. Dostala som postavu ženy, ktorá bola taká zdevastovaná svojím vlastným smútkom, že sa sama stala neznesiteľnou," rozprávala Jacobová pred novinármi. "Nič na nej nebolo sympatické. Vo svojom vnútri však musela mať nejaké dôvody na také nepríjemné správanie a ja som ich chcela nájsť."

Vo filme to však predsa len vyznieva trochu inak. Tá žena, čo po strate dcéry stratila aj akúkoľvek radosť zo života, je od začiatku veľmi sympatická. A pochopiteľná.

Dcéra tej druhej vznikol v koprodukcii s televíziou Arte. Či má šance na úspech v kinách, to vidí Catherine Jacobová veľmi skepticky. "Také jemné, krehké drámy, autorské filmy nakrútené s kamerou na pleci, to už dnes vo Francúzsku takmer neexistuje. Prečo by aj malo, keď ľudia chodia len na tie veľkofilmové somariny. Preto vravím: Nech žije televízia, nech žije Arte." (kk)