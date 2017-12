Herečka, producentka a hudobníčka Jorja Fox

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Americká herečka Jorja Fox sa narodila 7. júla 1968 v New Yorku ako najmladšie z detí kanadských prisťahovalcov z Montrealu. Jej matka Marilyn bola pôvodom Belgičanka a otec ...

6. júl 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Americká herečka Jorja Fox sa narodila 7. júla 1968 v New Yorku ako najmladšie z detí kanadských prisťahovalcov z Montrealu. Jej matka Marilyn bola pôvodom Belgičanka a otec Ír, obaja ale vyrastali v Montreale. Marilyn v roku 1996 zomrela vo veku 69 rokov. Jorja vyrastala vo floridskom Melbourne Beach. Po dvoch rokoch na strednej škole vyhrala modelingovú súťaž a presťahovala sa naspäť do svojho rodiska, kde začala pracovať na svojej hereckej kariére. Po priemerných úspechoch v nezávislých filmoch sa v roku 1996 objavila v obľúbenom seriáli spoločnosti NBC Pohotovosť. Ako doktorka Maggie Doyle vystupovala v 33 epizódach. Zároveň si zahrala niekoľko menších úloh vo filmoch a v roku 1999 ju angažovali do ďalšieho seriálu NBC Západné krídlo. V šiestich epizódach si zahrala tajnú agentku Ginu Toscano, ktorej úlohou bolo chrániť prezidentovu dcéru. Menšiu úlohu dostala v mysterióznom filme Memento, kde hlavné postavy stvárnili Guy Pearce a Carrie-Anne Moss.

Slovenským divákom sa vryla do pamäti najmä ako vyšetrovateľka Sara Sidle v kriminálnom seriáli C.S.I.: Kriminálka Las Vegas. V roku 2005 získalo celé obsadenie seriálu C.S.I. (Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Marg Helgenberger, William L. Petersen a Eric Szmanda) Screen Actors Guild award v kategórii Najlepší výkon hereckého obsadenia v dramatickom seriáli. Jorja, rovnako ako jej kolegovia, dostáva 100 000 dolárov za jednu epizódu. Spolu s Georgeom Eadsom si v roku 2004 vyslúžili negatívnu publicitu, keď ich po údajných nezhodách v súvislosti s pracovnými zmluvami zo seriálu vyhodili. Eads vraj niekoľko hodín meškal na prvý pracovný deň nakrúcania piatej série a Fox odmietla podpísať zmluvu, v ktorej sa mala zaviazať, že bude na pľac chodiť včas. Konflikt sa ale v priebehu týždňa vyriešil a CBS oboch znovu angažovala. Klebetilo sa aj o tom, že Jorju vzali naspäť ako prvú, ale odmietla zmluvu podpísať, kým nevezmú aj Eadsa. CBS 18. mája 2006 odvysielalo 24. a poslednú časť šiestej série.

Jorja je spoluzakladateľkou nezávislej avantgardnej divadelnej spoločnosti v Los Angeles. Spoločnosť predstavila päť originálnych produkcií - Jorja hrala v štyroch a jednu režírovala. Fox sa okrem filmu a divadla venuje aj hudbe - hrá na gitaru a nedávno si kúpila súpravu bicích. Okrem toho i spieva a píše piesne - jednou z najznámejších je Lullabye z filmu Traveling Companion a Satellite, ktorú zverejnila na svojej oficiálnej stránke.

Oddaná vegetariánka a ašpirujúca vegánka sa v súčasnosti podieľa na kampani propagujúcej vegetariánstvo organizácie PETA. Stará sa o tri domáce zvieratká: fenku boxera Ali, mačku Rumplestiltskin a kocúra Sida Poitiera, ktorý sa pôvodne volal Sid Vicious. Žije a pôsobí v Los Angeles.