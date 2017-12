Letný hudobný festival na Domaši

6. júl 2006 o 10:30 SITA

KOŠICE 6. júla (SITA) – Jeden z najväčších letných hudobných festivalov sa bude konať cez víkend 7. až 8. júla v rekreačnom stredisku Eva na Domaši pri obci Holčíkovce, okr. Vranov nad Topľou. Ako agentúru SITA informoval Július Kuruc z HIT production, festival nadväzuje na úspešný minulý ročník, ktorého sa zúčastnilo okolo 13 000 nadšencov populárnej hudby. Cez víkend na festivale vystúpi viac ako 40 interpretov a 200 účinkujúcich.

Exkluzívnym domácim headlinerom festivalu je Miro Žbirka, pre ktorého to bude jedno z dvoch tohtoročných vystúpení na Slovensku. Finále druhého dňa sa ponesie v réžii Michala Davida a jedinečnej prehliadky jeho najväčších hitov. Vystúpia aj populárni speváci a skupiny - Zuzana Smatanová, Desmod, IMT Smile, Peha, Hex, Gladiator, Nocadeň, Stereo, Metropolis, Forma, Vetroplach, Cliché, Smola a Hrušky, Cirkus či Bridge. Chýbať nebudú minuloroční finalisti súťaže Slovensko hľadá SuperStar Samuel Tomeček a Martin Kelescényi so svojimi skupinami. Pripravených je množstvo súťaží o hodnotné ceny a ďalších sprievodných podujatí.

„Festival chce osloviť čo najširšie spektrum publika. Hudobná produkcia bude prebiehať počas obidvoch dní od 13:00 do 03:00. Úvod každého festivalového dňa bude patriť talentovaným sedemnástim skupinám z východoslovenského regiónu, ktoré takto dostanú príležitosť na prezentáciu pred početným publikom,“ povedal Kuruc.

Ako uviedol Kuruc, festival si kladie za svoj prvoradý cieľ byť veľkým podujatím pre širokú verejnosť. Tomu organizátori podriadili aj dostupnosť vstupeniek a výšku vstupného. Cena dvojdňovej festivalovej vstupenky v predpredaji je 299,- Sk. Horúcou tohtoročnou novinkou je predpredaj vstupeniek vo vybraných značkových predajniach Orange. Držitelia Orange karty navyše získajú pri zakúpení vstupenky v predpredaji zľavu vo výške 10%. Organizátori pamätajú aj na rodiny, deti s výškou do 130 cm majú na hudobný festival vstup zdarma. Návštevníci festivalu môžu aj v tomto roku využiť kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať v čase od 12:00 do 17:00 hod. a od 02:00 do 04:00 každú hodinu v smeroch Stropkov, Vranov nad Topľou a Humenné.