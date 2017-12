Duchovny si zahrá v novom filme od Dreamworks

6. júl 2006 o 10:55 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA/Reuters) - Herec David Duchovny si zahrá popri Halle Berry a Beniciovo Del Torovi v dráme Things We Lost in the Fire od spoločnosti Dreamworks. Film, ktorý napísal Allan Loeb a bude režírovať dánska filmárka Susanne Bier, opisuje príbeh ženy (Halle Berry) a jej manžela (David Duchovny), ktorý náhle zomrie. Žena si zavolá na pomoc problémového priateľa svojho manžela (Benicio Del Toro), ktorý im ukáže cestu, ako sa konfrontovať so stratou. Manžel sa bude vracať v zábleskoch z minulosti. Natáčať sa začne pravdepodobne na budúci mesiac.