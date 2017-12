Hviezdna plavba so Silent Duo

Prvá z letných hudobných plavieb Kultúrneho leta a Hradných slávností na lodi Martin sa uskutoční už v pondelok 10.7. o 19.00. Loď s podmanivým hudobným programom vypláva v magický júlový podvečer z druhého nástupišťa Osobného prístavu a vydá sa na príjemnú dvojhodinovú plavbu bratislavským okruhom. O pohodu a dobrú náladu sa počas vyhliadkovej plavby postará skupina Silent Duo s tónmi hudobných evergreenov. Akustická formácia Silent Duo odštartovala svoju dráhu už v roku 1999 a momentálne má na svojom konte prvý debutový album s 11 skladbami. Dvojica hráva prevažne obľúbené cover verzie hitov ako Love is on the way alebo Leaving on the jet plane v príjemnej akustickej úprave. Viac informácií na bkis a na silentduo.sk

Vstupné: 200,- Sk

Predpredaj: Lodná osobná doprava – Fajnorovo nábrežie. 2, Bratislava – 02/ 52932 226 - www.lod.sk , BKIS – Klobučnícka 2, Bratislava, 02/ 5935 6650, 02/ 16 186 a pol hodinu pred začatím podujatia priamo na lodi.