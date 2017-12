Matisyahu - kóšer rapper spieva reggae

"Keď zabudnem na Jeruzalem, nech mi odpadne ruka, nech sa môj jazyk nikdy nerozviaže, oj, oj," ozývalo sa v minulých dňoch v telavivskom klube Barby. Nešlo o náboženský seminár ortodoxných Židov plačúcich nad skazou Jeruzalema. Kluby boli plné tínedžerov

7. júl 2006 o 9:05 JANA SHEMESH, Tel Aviv

Matisyahu.

v "hippie" oblečení, "rastafarianov", ale aj univerzitných učiteľov, čo pred 40 rokmi žili ako "deti kvetov". Všetkým spieval americký spevák Matisjahu (vlastným menom Matthew Paul Miller).

Chlapík, ktorému spod bielej košele vytŕčali tradičné židovské modlitebné šnúrky, sa knísal v zmesi rapu, reggae, tradičného spevu spevákov v synagóge a občas rocku. Raz mumlal, inokedy kričal slová, ktoré pripomínali biblické žalmy.

Potom ponúkol niečo novšie. Spieval o tom, ako sa ľudia dusili plynom a horeli v najväčšej peci 20. storočia. Aj o tom, že aj po 3000 rokoch diaspory chcú ľudia od Židov, aby sa vzdali svojej "krajiny mlieka a medu", ako Izrael opisuje Biblia.

Aj o tom, ako sa roky Židia snažili skrývať svoju identitu, len aby prežili. Ale aj o tom, v akom prázdnom svete žijú mladí ľudia. Keď už nevládal spievať, spustila jeho kapela inštrumentálku Salom - Saalam. To aby ukázal, že je za židovsko-arabské spolužitie.

Texty 27-ročného speváka nie sú jednoduché, sú plné odkazov na Toru (Matisyahu študoval v náboženskej škole ješive) a silne ovplyvnené judaizmom.

Matisyahu vyrastal v jednom z najortodoxnejších židovských prúdov a patrí k členom chasidského hnutia Chabad. Nikdy nekoncertuje počas sabatu a vždy zvykne požadovať kóšer jedlo v plastových tanieroch.

Keďže podľa ortodoxných zvyklostí má zakázaný telesný kontakt so ženami mimo svojej rodiny (tým sa rozumie napríklad aj podanie ruky), nemá veľmi rád fanúšičky. Keď však veľmi prosia, hanblivo sa k nim postaví a povolí fotografiu.

Pre britský denník Guardian povedal, že keď vystupuje na letných festivaloch, snaží sa nevnímať polonahé dievčiny. Do jeho anglických textov občas vpadne hebrejské slovo alebo fráza v jidiš, pretože časť života strávil v Izraeli.

Miluje Stingovu exskupinu Police a prespieval jej hit Message in a Bottle. Keď ho v Tel Avive pozval na pódium Sting, aby spolu zaspievali legendárnu Roxanne, Matisyahu neváhal. U svojich ortodoxnejších fanúšikov si však vyslúžil kritiku. Roxanne je pieseň o prostitútke a nehodí sa, aby nábožný muž spieval o takej žene. Matisyahu odpovedal, že pieseň má oveľa hlbší význam, ako sa na prvé počutie zdá a on s ňou nemá žiadny problém.

Matisyahu sa za tých pár rokov, odkedy vystúpil z undergroundovej scény, stal fenoménom. Americký židovský časopis Forward ho spolu s režisérom Stevenom Spielbergom, blízkovýchodným vyjednávačom Jamesom Wolfensohnom, humanitárnou pracovníčkou Ruth Messingerovou a so senátorom Arlenom Specterom zaradil do Top five najvplyvnejších Židov Ameriky.

Hoci pre väčšinu ľudí je ortodoxným Židom, ktorý paradoxne spieva úplne progresívne, dnešní šesťdesiatnici vedia svoje. Pred 40 rokmi boli ľudia rovnako šokovaní, keď spolu s Bobom Dylanom vystupoval na folkových festivaloch rabín Šlomo Carlebach. Tiež ho označovali za "zjav". Preto neprekvapí, že Matisyahu tvrdí, že Carlebach je spolu s Bobom Marleym jeho hudobným otcom.