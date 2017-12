Vincent, nemilovaný a nepochopený mučeník duše

Najznámejším van Goghovým autoportrétom je Autoportrét s obviazaným uchom z roku 1889. Van Gogh v živote nachádzal témy rovnako žalostne holé ako bláznova cela. Stolička, topánky, slnečnice (Slnečnice, 1888), polia, cyprusy (Cesta s cyprusom a hviezdou, 1890). To sú motívy z interiéru izby, v ktorej bol zavretý alebo ktoré videl z jej okna. Patrí k nim aj vlastná tvár. Sám sebe bol modelom, ktorý mal vždy k dispozícii, aj keď dokaličený. Van Gogh sa na tieto chudobné témy vrhal s náruživou silou. Akoby chcel do svojej zároveň geniálnej i vyšinutej a labilnej bytosti vstrebať nemenné, pevné a pokojné bytie stoličky. Alebo akoby chcel vlastné striedanie jasných a temných chvíľ zlúčiť s nezvratnou kontinuitou slnečných a šerých ročných období. Pritom farba na Vincentových obrazoch žije neskrotným životom. Ani on sám ju nedokázal ovládnuť, aj keď ju prinútil prijať tvar. Zvíja sa a krúti v neviditeľnom ohni spaľujúcom toho, čo drží štetec. FOTO - ARTCHIVE.COM