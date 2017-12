Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

7. júl 2006 o 0:00

To najlepšie, čo ponúka čierne divadlo Úspešná insenácia Classics je vlastne výberom tých najlepších čísel, ktoré čierne divadlo Františka Kratochvíla divákom ponúka. V prvej časti predstavenia sa odohráva takmer biblický príbeh o stvorení sveta. Zoznámite sa s Bohom-stvoriteľom, Anjelom, Čertom a ich spočiatku čistým, neskôr však rozporuplným svetom. Divákom toto predstavenie nastavuje akési zrkadlo. To všetko sa deje formou krátkych humorných, na seba nadväzujúcich scénok dvoch protagonistov - Anjela a Čerta - za pomoci neviditeľných hercov v čiernom, ktorých ruky dodávajú rekvizitám život.

Druha časť je už naozaj prehliadkou toho najlepšieho, čo čierne divadlo Františka Kratochvíla divákom ponúklo - Africké tanečnice, Autíčko, Kôň kovboj, Morská panna a ďalšie čísla, ktoré patria k vrcholom tvorby autora. (ani)

Classics - 7. júl, divadlo Metro, Národní 25, o 20.00.

foto - www.divadlometro.cz



NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografom v zoo (do 30. 7.), fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (september 2006)

Storočie s hodvábom - Päťtisíc rokov čínskeho textilu (do 31. 7.)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií Dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

POŠTOVNÍ MUZEUM

Pošta na Slovensku v 20. stor. (do 24. 9.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

LUCERNA MUSIC BAR

7. a 8. 7. Pop 80's & 90's video party o 21.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

7. 7. František Kop quartet o 21.00

8. 7. Petr Zeman quintet o 21.00

9. 7. Limited edition o 21.00

10. 7. Hot line o 21.00

11. 7. Pavel Wlosok Quartet o 21.00

12. a 13. 7. Luboš Andršt group o 21.00

PALÁC AKROPOLIS

7. 7. DJ Rudeboy Riddim o 23.00

8. 7. DJs Q & Anais o 23.00

9. 7. Pro sound system o 23.00, DJ's Liquid A + Kryshpeen, Mc.Dr.Kary

10. 7. ZBNK o 23.00

11. 7. Tuesday rap! o 23.00, DJ's Kato + Skuplewski

12. 7. Cottage o 23.00, DJ's T.n.t. + Juan

13. 7. DJ's Ali & B.Rocka o 23.00

KLUB ROXY

7. 7. Human Traffix, resident DJ: Loutka (roxy booking / djloutka.com), DJ's: Pat Heart (vivacity) & Lillou (roxy booking), chillout: Cubik (roxy booking) & Face (techno.cz)

VJ projekce by VJs J.T.R. (phase) & Quark (astral d:vision)

(vstup do 23.00 150,- Kč / po 23.00 200,- Kč)

8. 7. Bush, special guest: Storm (metalheadz UK), resident DJ's: IM Cyber & Ghonzales (roxy booking), breakbeat chillout: Voita & Sla:vek, VJ projekce by VJ Clad

10. 7. Free Mondays, vstup zdarma, live: Le Pneumatiq, Grove, DJ's: Kaplick & Saku, Kenny, Petrik, chillout: Bifidus Aktiv (shadowbox) & Lefty (twisted), VJ projekce by VJ's 42 & 186

11. 7. Midweek Lounge, vstup zdarma, DJ's: Bon Finix (bonfinix.com), Wega & Kim Pixa aka Weki, lounge pics projekce

12. 7. Midweek Lounge, vstup zdarma, DJ's: Yannick (djyannick.com), Grove live act, lounge pics projekce

13. 7. Midweek Lounge, vstup zdarma, DJ's: Cubik (roxy booking) & Groof, lounge pics projekce

REDUTA

7. 7. Joe Kučera Q o 21.30

8. 7. Dixieland messengers o 21.30

9. 7. Impuls o 21.30

10. 7. Golden swing o 21.30

11. 7. Gabriela Kočí Q o 21.30

12. 7. Johana Jenklin Q o 21.30

13. 7. Julek Baroš Q o 21.30

FESTIVALY

PRAGUE PROMS 2006

Medzinárodný hudobný festival

7. 7. V. koncert - Obecní dům, Smetanova síň

Noc stříbrného plátna, Český národní symfonický orchestr, dirigent: Marcello Rota, Rota conducts Rota

Program: Nino Rota - Amarcord, Gepard, Silnice/La strada, Romeo a Julie, Kmotr o 19.00

11. 7. VI. koncert - Obecní dům, Smetanova síň.

Tisíci prvá noc, Český národní symfonický orchestr, dirigent: Marcello Rota

Program: Oskar Nedbal - Z pohádky do pohádky; Igor Stravinskij - Pták Ohnivák; Nikolaj Rimskij-Korsakov - Šeherezáda o 19.00

12. 7. VII. koncert - Obecní dům, Smetanova síň.

Noc ostrovu, český národní symfonický orchestr, dirigent: Petr Altrichter

Program: Henry Purcell - Orchestrální suita "Abdelazer"; Georg Friedrich Händel - Hudba k ohňostroji; Félix Mendelssohn-Bartholdy - Symfonie č. 3 "Skotská" o 19.00

DIVADLÁ

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

7. 7. Londýnský Symfonický Orchester hrá rock o 20.00

7. 7. Antonín Dvořák - Z Nového sveta o 21.00

7. 7. Carmen - baletné predstavenie o 22.00

7. 7. Andrea Bocelli - Romanza o 23.00

8. 7. Guiseppe Verdi - výber z opier o 20.00

8. 7. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

8. 7. Best Of The Křižík Fountain o 22.00

8. 7. Slávne témy romantických koncertov o 23.00

9. 7. To najlepšie zo svetových muzikálov o 20.00

9. 7. Láska a smrť vo filme - Kráľ Artuš, Trója, Zorro... o 21.00

9. 7. Rómeo & Júlia - baletné predstavenie o 22.00

9. 7. F. Mercury & M. Caballé - Barcelona o 23.00

10. 7. Filmová hudba 20. storočia o 20.00

10. 7. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 22.00

10. 7. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 23.00

11. 7. London Symphonic Orchestra hrá rock o 20.00

11. 7. W. A. Mozart - Pražská symfónia a Symfónia g mol o 21.00

11. 7. Carmen - baletné predstavenie o 22.00

11. 7. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

12. 7. Michael Jackson - Romantika o 20.00

12. 7. Antonio Vivaldi - Quatro Stagioni o 21.00

12. 7. Best Of The Křižík Fountain o 22.00

12. 7. Scorpions & Metallica so symfonickým orchestrom o 23.00

13. 7. Andrea Bocelli - Romanza o 20.00

13. 7. To najlepšie zo svetových muzikálov o 21.00

13. 7. Labutie jazero - baletné predstavenie o 22.00

13. 7. Yanni - relaxačná hudba o 23.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

20. 7. Eric Clapton o 20.00

