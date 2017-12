Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

7. júl 2006 o 0:00

Viedenská Detská univerzita KinderUni. FOTO © KINDERBÜRO UNIVERSITÄT WIEN



JAZZ A ETNO

Reigen, Hadikgasse 62

11. 7. Airto Moreira solo o 20.30

13. 7. Rom Azul Base, Funksession o 20.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

7. 7. A Leo Wright Memorial Session mit Elly Wright u.a. o 21.00

8. 7. Red Hot Pods feat. Tito Martino o 21.00

10. 7. Boschidar Sotiroff Quartett o 21.00

11. a 12. 7. Yours Truly. Joris Dudli's internationales Quintett o 21.00

13. 7. Woody Schabata Richard Österreicher Quintett o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton

7. 7. Klemens Marktl o 20.00

8. 7. Martin Luther Trio o 20.00

11. a 12. 7. Makoto Ozone o 20.00

WUK, Währinger Strasse 59

7. 7. Drumcorps, Deathisnotacolor DJs Gon, Duke, Madame Strang o 20.00

10. 7. Dominik N. o 20.00

RÔZNE PODUJATIA

13. 7. - 13. 8. ImPulsTanz 2006 Vienna International Dance Festival

Burgtheater, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

13. 7. Anne Theresa de Keersmaeker & Rosas (Bel.) o 21.00

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Letztes Erfreuliches Operntheater, Baumannstrasse 2

do 22. 7. Súboj pohlaví od My Fair Lady po Annie get your gun, st - so o 20.00

Wiener Lustspielhaus, Am Hof

do 26. 7. Viedenský sen noci svätojánskej o 20.00

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1,

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1,

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20

Stovky detí absolvujú KinderUniOd 10. do 21. júla sa vo viedenskej metropole uskutoční už po štvrtý raz medzi deťmi veľmi obľúbené prázdninové podujatie Detská univerzita. Do dnešného dňa sa na tzv. KinderUni prihlásilo na vedeckú, lekársku a umeleckú Detskú univerzitu celkovo 2800 malých študentov. KinderUni, ktorá bude fungovať ako skutočná univerzita s prednáškami, laboratóriami a profesormi je určená deťom vo veku od siedmich do 12 rokov. Detská vedecká univerzita bude počas dvoch týždňov sídliť na kampuse Uni-campus Viedenskej univerzity, ktorý bude slúžiť i ako centrála KinderUni Wien 2006. Paralelne bude počas prvého týždňa fungovať aj detská umelecká univerzita KinderuniKunst na Univerzite úžitkového umenia a počas druhého týždňa detská lekárska univerzita KinderuniMedizin na lekárskej fakulte. Už 150 univerzitných prednášok je obsadených, ostáva v ponuke ešte 180 ďalších. Deti sa počas KinderUni oboznámia s univerzitným štúdiom, jeho fungovaním, jednotlivými odbormi a zažijú skutočné prednášky.

Záujemcovia sa môžu na Detskú univerzitu prihlásiť ešte do nedele 9. júla.

Flámsky sochár Giambologna a jeho pohľad na ideálny obraz človekaLetná výstava v Umelecko-historickom múzeu je venovaná významnému sochárovi európskej umeleckej histórie. Flám Jean Boulogne (1529 - 1608) pôsobil na dvore florentského rodu Mediciovcov a bol známy pod umeleckým menom Giambologna. V spolupráci s florentským múzeom sôch Museo Nazionale del Bargello sa múzeu podarilo po tridsiatich rokoch zorganizovať výstavu jeho diel. Okrem toho sú v múzeu vystavené aj sochy z mramoru a bronzu veľkých rozmerov.

Ústredným bodom výstavy je ideálny obraz človeka, stvárnený podľa umeleckej predstavy majstra Giambolognu a hľadanie dokonalej pózy. Jeho sochársky štýl ovplyvnil celú Európu a určoval trend dlho po jeho smrti. Diela tohto vynikajúceho majstra sú vyhľadávanými zberateľskými objektmi a aj preto sa nachádzajú v mnohých súkromných zbierkach. Raritou výstavy je, že organizátorom sa podarilo zapožičať práve diela z týchto zbierok, pochádzajúcich nielen z Európy ale aj zo zámoria, pričom mnohé z nich sú vystavené na verejnosti po prvýkrát. Ich súčasťou sú Giambolognove diela z vosku a terakoty.

Viedenské umeleckohistorické múzeum sa nachádza na ulici Burgring 5 a otvorené je od utorka do nedele od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00. Vstupné je 10 eur. Výstava potrvá do 17. septembra.

Slovenskí cyklisti sa chystajú na Deň cyklistiky k Neziderskému jazeruPri príležitosti Dňa cyklistiky sa v sobotu oficiálne zahajuje cyklistická sezóna v Burgenlande a znovu sa otvára špeciálne vlakové spojenie pre cykloturistov Bratislava - Parndorf. Približne 500 slovenských cyklistov, ktorí v rámci súťaže v médiách vyhrali cestovné lístky na železničné spojenie Bratislava - Parndorf, sa chystá na cyklotúru do rakúskeho Burgenlandu. V tento deň zažijú slávnosť medzinárodných cyklistických šampiónov, keď sa taliansky svetový majster Francesco Moser, trojnásobný nemecký svetový majster v crosse Rolf Wolfshohl, a belgický Roger de Vlaeminck, ako aj štrnásťnásobný rakúsky majster Rudi Mitteregger zvečnia odtlačkami rúk na Námestí cyklistických šampiónov v Podersdorfe.

Vlakové spojenie

Petržalka - Parndorf

Vlakové spojenie na trati Petržalka - Parndorf už patrí k štandardnej ponuke Železničnej spoločnosti Slovensko a rakúskych ÖBB. V plnej sezóne bude osemkrát denne premávať priamy vlak pre cykloturistov, samozrejme, aj s prepravou bicyklov. Cyklisti sa tak bez dlhých prestojov na hraniciach a kontrol, ako aj bez nutnosti transportovať bicykel autom dostanú len za 25 minút do stredoeurópskeho cyklistického raja. Zo stanice Parndorf je priame spojenie na sieť cyklistických ciest okolo Neziderského jazera v dĺžke 500 kilometrov a 2000 kilometrov v celom Burgenlande.

Denné železničné spojenie s prepravou bicyklov na trati Bratislava - Petržalka Parndorf je za výhodnú cenu 112 korún / 2,80 eur (+ 80 korún / dve eurá za prepravu bicykla).

Slovenskí cyklisti nastúpia aj so svojimi bicyklami do vlaku smer Parndorf v sobotu na stanici v Petržalke o 10.12 hod. Pasažieri bez bicykla sa odvezú o sedem km ďalej do Neusiedlu am See, kde majú možnosť vypožičať si bicykle priamo na stanici.

Program Dňa cyklistiky v Podersdorfe

11.45 Koncert dychovej kapely Podersdorf am See na Námestí cyklistických šampiónov Platz der Radchampions

12.00 Začiatok programu cyklistických šampiónov

Privítanie svetových cyklistických šampiónov

Svetoví majstri v cyklistike Francesco Moser, Roger de Vlaeminck, Rolf Wolfshohl a Rudi Mitteregger sa zvečnia odtlačkami rúk do sadry na Námestí cyklistických šampiónov

13.00 Koniec programu cyklistických šampiónov,

začiatok Pretekov okolo Rakúska

13.30 Štart jázd jednotlivcov v rámci 6. etapy Pretekov

okolo Rakúska

Trať: Podersdorf - Illmitz - Apetlon - Frauenkirchen - Podersdorf

17.00 Vyhlásenie víťazov

19.00 Rad Power Party na Námestí cyklistických šampiónov

Giambologna: Venuša po kúpeli.



Giambologna: Merkúr.

